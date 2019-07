Ani ne dvouminutové video, které učni publikovali na serveru youtube.com, zveřejnila i škola na svém facebooku. „Děti za mnou přišly s tím, že by rády daly najevo, že se sloučením nesouhlasí. A to tímto způsobem. Byla jsem z jejich aktivity nadšená a překvapená zároveň,“ neskrývala dojetí ředitelka cvrčovického učiliště Milada Kussak Höklová.

Sloučení škol

- Cvrčovice s Gymnáziem a Střední odbornou školou Mikulov rozhodli krajští radní na svém zasedání 3. prosince

- Proti sloučení podepisovali lidé petice ve škole i na obecním úřadě

- Usnesení o záměru sloučit školy Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. června zrušila.

- Rozhodnutí o sloučení má padnout do konce roku.

O sloučení učiliště se školou v Mikulově rozhodli krajští radní na svém zasedání v prosinci loňského roku. Důvodem jsou peníze. Náklady na vzdělávání žáka jsou totiž podle kraje ve Cvrčovicích, kde cílí především na praktickou výuku, až dvojnásobně vyšší než v Mikulově.

Bojovat za školu hodlá všemi možnými způsoby i vedení Cvrčovic. „Všichni starostové z Pohořelicka jsou za její zachování. Více než polovina obyvatel Cvrčovic podepsala i petici. Budeme-li muset, jsme připravení vyjet i do Brna na zasedání krajského zastupitelstva, vyrobit si transparenty a demonstrovat tam,“ řekl razantně cvrčovický starosta Pavel Endlicher.

Nejen jeho nyní zaměstnává myšlenka, jak chce vlastně kraj s historickou a cennou budovou Petersovy vily z roku 1932 naložit. „Údajně by bylo ideální využít ji pro sociální služby. Já jsem se na toto téma bavil s krajským odborem sociálních věcí, kde mi řekli, že místo pro ně vhodné není, tak tedy nevím,“ kroutil hlavou starosta.

Nekorektní jednání kraje?

Jednání kraje považuje za zcela nekorektní. „Domluvili jsme se na výjezdním zasedání, kam by vyrazili všichni starostové z Pohořelicka. Měli jsme společně zamířit do Mikulova i Cvrčovic. Od té doby uplynulo pět měsíců. Zasedání nebylo, na moje dotazy nikdo nereaguje a k využití budovy taky nemáme žádné přesnější informace. Vzbuzuje to ve mně pocit, že je v pozadí něco úplně jiného,“ naznačil Endlicher.

Usnesení o sloučení škol radní na svém zasedání 24. června zrušili. Co vlastně se školou bude, se má rozhodnout do konce roku. „V této věci dosud rozhodnuto nebylo. Zřizovatel pečlivě zvažuje všechna pro a proti a rozhodne se vší odpovědností,“ potvrdil mluvčí kraje Jiří Klement a dodal, že rozhodně nedojde k ohrožení vzdělávání žádného žáka ze Cvrčovic.