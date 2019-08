Došla nám trpělivost, odcházíme. Brněnská tržnice na Zelném trhu přichází o dalšího nájemce. „Dali jsme výpověď kvůli hrubému porušování smlouvy ze strany pronajímatele. V současnosti vedeme spor, který řeší právníci, protože provozovatel s výpovědí smlouvy nesouhlasí,“ stěžoval si David Prokeš z Pasta Truck Brno.

Nespokojení jsou podle něj i další prodejci, se kterými se bavil. „Z vyjádření od dalších devíti kolegů vyšlo, že také nechtějí pokračovat. V tržnici tedy nájemců ještě ubude,“ doplnil Prokeš. O problémech tržnice už Brněnský deník Rovnost informoval dříve.

Další z prodávajících tvrdí, že si mnohdy kvůli malé návštěvnosti nevydělá ani na provoz. „Byznys musíme dotovat, protože někdy nevyděláme ani na mzdy zaměstnanců. Problém je v tom, že se mezi nás rozpočítávají energie, a protože je nás tu málo, jsou částky vysoké. Platíme vytápění a klimatizaci za druhé patro, i když v něm nikdo není. Nikomu bych pronájem v tržnici nedoporučil, protože bych pak musel chodit kanály,“ vytýkal muž, který si nepřál uvést jméno.

Podle ředitele tržnice Ladislava Kučery ze společnosti 4E Production je problém jinde. „Není to o nespokojenosti nájemníků, ale o ekonomice jako takové. Už pominula doba, kdy by si farmáři mohli dovolit prodávat v tržnici se zaměstnanci. Klienti se navíc neukázali jako dost pružní obchodníci. Ve smlouvě se nikomu nezavazujeme, že zaručíme jejich ekonomický prospěch,“ okomentoval situaci Kučera.

Dodal však, že firma chystá určité změny, které ale nechce zatím specifikovat.

Představitelé městské části Brno-střed, která budovu vlastní, zatím žádné stížnosti od nájemníků nezaznamenali. Chtějí se ale zabývat i podněty z médií a prověřit je. „V provozu tržnice vidíme řadu rezerv a je naším zájmem situaci zlepšit. V nejbližších dnech požádám společnost 4E Production o informace k plánovaným změnám, abychom měli jistotu, že přispějí ke zkvalitnění jejího provozu a rozšíření služeb občanům,“ slíbil starosta Vojtěch Mencl.

Tržnice připadá prázdná i návštěvníkům. „Do brněnské tržnice chodím pravidelně, samozřejmě se mi to líbilo víc na začátku, kdy tu bylo více obchodů i lidí. Teď je to tu poloprázdné, ale podle mě je to i tím, že jsou prázdniny a léto,“ uvedla Brňanka Ludmila Svobodová.

ELIŠKA KOUKALOVÁ

VOJTĚCH DUFEK