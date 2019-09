Vyplývá to z úterní zprávy Krajského úřadu v Ostravě.

„Je to výsledek kompromisu na všech stranách. Věřím, že firma STRABAG teď udělá maximum pro to, aby chybějících 414 metrů této komunikace, na kterou všichni netrpělivě čekáme už roky, dokončila ještě letos. I když na to má podle smlouvy rok a půl. Takže shrnuto podtrženo: Stavba je z moci úřední přezkoumána ze všech stran, má stavební povolení, zhotovitel má platnou smlouvu a stavební kapacity, investor peníze a snad každý v našem kraji má zájem na jejím rychlém dokončení. Příští rok jezdíme,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vedení kraje se po mnoha letech tahanic a sporů sešlo za jednacím stolem nejen s investorem stavby, ale i s odpůrci, kteří nakonec našli společnou řeč.

"Díky vytrvalému nestrannému jednání představitelů Moravskoslezského kraje i města Ostravy našlo Občanské sdružení Skalka v čele s architektem Dušanem Richtárem, které stavbu dálničního přivaděče blokovalo, shodu s Ředitelstvím silnic a dálnic na technickém řešení protihlukových stěn. To bylo jádrem mnoho let trvajících sporů. Investor stavby připravil projekt, který před hlukem ochrání nejen je, ale také hustě osídlenou část Ostravy-Poruby, kudy komunikace povede. Odpůrci stavby pak stáhli své procesní námitky a podle dohody bylo zastaveno projednávání ‚starého‘ stavebního povolení na dostavbu chybějícího 400metrového úseku silnice a mohlo být vydáno povolení nové," uvádí kraj v tiskové zprávě.

Náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka výsledek jednání komentuje slovy: „Obě strany potřebovaly neutrálního prostředníka se silnou autoritou. Kraj v této roli zajistil, že našly shodu na několika zásadních sporných technických bodech - úpravě protihlukových zdí nebo lávky. Zároveň ale mohl zaručit, že vše dohodnuté zahrne do jednoho stavebního řízení, které bude jasné a čitelné pro všechny strany i veřejnost. Že prostě není možné nic dohodnutého změnit"

Silnice, která spojuje průtah Ostravy s novou silnicí I/11 ve směru na Opavu a má fungovat také jako součást dálničního přivaděče k dálnici D1, se začala stavět v roce 2010.



Koncem roku 2017 získal projekt souhlasné stanovisko EIA týkající se posouzení vlivu stavby na životní prostředí.



Kvůli nejrůznějším obstrukcím hlavně ze strany majitelů věcných břemen Občanského sdružení Skalka, chybí dostavět posledních 414 metrů komunikace. (Úsek zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy.)



Kolony aut tak stále projíždějí hlavně ulicí 17. listopadu v ostravském městském obvodu Poruba. Lidé z okolí této přetížené komunikace kvůli tomu již několikrát zvažovali či uskutečnili protesty, případně blokádu silnice.



Ředitelství silnic a dálnic proto v roce 2017 zahájilo vyvlastnění pozemků.



Hrozilo ale, že i vyvlastňovací proces se potáhne „donekonečna“. Kraj proto vzal na sebe roli prostředníka, snahou bylo dostat za jednací stůl investora (ŘSD) a vlastníky pozemků, jejichž věcná břemena blokují dokončení této důležité komunikace. Aby se domluvili mezi sebou. Bylo by to prospěšnější a hlavně rychlejší, než kdyby se jednalo na soudech.



Problematika je složitá, v „balíku“ se nepodařilo najít dohodu, proto kraj řešil postupně, po jednotlivých krocích, technicky, bez emocí. Vyplatilo se, investor stavby i její odpůrci našli společnou řeč.



Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal v srpnu 2019 stavební povolení, které v září 2019 nabylo právní moci. Zhotovitel společnost STRABAG může začít stavět.