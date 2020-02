Prodej poloviny činžáku s dvacítkou bytů a několika nebytovými prostory restituentům druhé poloviny schválilo zastupitelstvo městské části ještě pod vedením minulé koalice. Kritické hlasy tehdejší opozice zpochybňovaly stanovení prodejní ceny 16,25 milionů korun na základě znaleckého posudku a současný starosta Ondřej Gros (ODS) v té době neúspěšně navrhoval prodej v aukci. Dům byl ihned po jeho „scelení“ přeprodán podnikatelskému subjektu za zhruba 49 milionů korun.

Nevybíravé chování majitele

Během loňského roku několik nájemníků dobrovolně odešlo, přinejmenším část z nich s odstupným. Dvě „partaje“ se ale rozhodly zůstat a čelit údajně velmi nevybíravému tlaku nových vlastníků.

„Majitel vykopal na půdě díry podél celé vnitřní zdi. S tím, že jsou odkryté vodovodní stoupačky. To znamená, že v případě větších mrazů by to veškeré vnitřní zdi zničilo. Na pavlače také umístili údajné podpěry, které ale ve skutečnosti roztáhly mezery mezi pavlačemi a ty proto popraskaly,“ tvrdí Vlastislav Spurný, jehož rodina prý investovala do renovace bytu stovky tisíc korun.

Zbývající nájemníci se s novými majiteli dlouze přeli o výměnu zámku v domovních dveřích. Úmyslné bylo podle Spurného i odstranění dveří z pavlačí, hromadění odpadků na dvoře nebo půl roku nefungující osvětlení ve vstupní chodbě.

„Bylo mi řečeno, že vlastník domu má povolení k provádění průzkumných prací a sond, což opravňuje prakticky k čemukoliv. Zbourat jen tak budovu v památkové zóně nelze. Jejich cílem ale podle mě od začátku bylo zhoršit stav domu natolik, aby byl neobyvatelný a mohli s ním naložit dle libosti,“ dodal Spurný, který podal kvůli poškozování domu v památkové zóně trestní oznámení na firmu Carolina Corner.

Ta je v katastru nemovitostí vedená jako vlastník domu. Fakticky jde o „projektovou společnost“, za níž je jiný investor, který si peníze na nákup domu půjčil od Raiffeisen – Leasing. „Odpovědnost za provozní, technické a organizační záležitosti týkající se projektu nese vždy daný klient (i po dobu financování nemovitosti). Raiffeisen – Leasing tedy nerealizuje ani nezadal Vámi uvedené kroky směrem k nájemníkům,“ odpověděla za společnost Hedvika Čepelová.

Žaloby proti výpovědi

Oním „investorem v pozadí“, přinejmenším jedním z nich, je Acord Invest, přední developer specializovaný na opravy starších pražských činžáků. Společnost ke sporům s nájemníky prostřednictvím najaté PR agentury vzkázala, že zbývající nájemníci dostali náhradní bydlení, dům bude oficiálně neobývaný od konce února a veškeré rozbroje v kauze by tak měly utichnout. Další záměry s budovou Acord Invest komentovat nechtěl.

Realita je ovšem taková, že náhradní bydlení pro dvě starší dámy zařídila Praha 8 v obecních bytech. „Kdybychom se nebránily a nedělaly mediální humbuk, nic nemáme,“ komentovala to v tuto chvíli už přestěhovaná Jaroslava Skřivanová.

Ta s ostatními ještě čeká na posouzení žaloby proti výpovědi z nájmu, která se podle stěžovatelů opírá o absurdní argument, že dané byty přestanou fakticky existovat. Vlastislav Spurný s manželkou a dcerou v „boji“ zatím pokračují. Nabídku náhradního bytu prý dosud nedostali a za férové vyústění by považovali odstupné od majitelů domu.

Nevýhodná privatizace?

„Obec splnila svou roli. Dokonce s bonusem v podobě náhradního bydlení pro nájemníky. Ty se městská část snažila chránit i při prodeji poloviny domu. V kupní smlouvě to bylo řešené. Není ale právně možné takové podmínky přenášet i na následující majitele,“ uvedl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Výhodnost privatizace zpochybňuje od jejího uskutečnění právník, bývalý novinář a opoziční zastupitel Tomáš Němeček (Osmička žije). Ten také vypátral znalecký posudek, který loni pro Carolina Corner ocenil celý dům na 115 milionů korun.