Projektovat a budovat! Praha má stavební povolení k opravě Průmyslového paláce

Dlouhých deset let od zničujícího požáru trvalo, než Praha získala pravomocné stavební povolení na obnovu levého křídla Průmyslového paláce a kompletní rekonstrukci pravého křídla a střední haly. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě) chce ještě letos vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a v průběhu příštího roku začít se stavbou. V dolní části Výstaviště se do té doby dokončí hlavní část obnovy tak, aby měl areál Pražanům co nabídnout i po celou dobu rekonstrukce paláce.

„Vyhořelý Průmyslový palác byl po deset let ostudou hlavního města. Pravomocné stavební povolení nám nyní konečně otevřelo cestu k jeho obnově a k rekonstrukci celé budovy. Je to nádherná stavba, které nyní můžeme vrátit její původní krásu a navíc ji doplnit o nejmodernější technologie. Díky nim vznikne v obou křídlech a střední hale multifunkční prostor nejen pro veletrhy, ale i další živé společenské akce," řekl Vyhnánek, který má Výstaviště v gesci. V opraveném Průmyslovém paláci budou plesy a velké konference Přečíst článek › Na podzim chce mít náměstek připravenou kompletní prováděcí dokumentaci, na jejímž základě bude sestaven rozpočet celé investiční akce a ještě letos vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. Stavební práce by tak mohly být zahájeny už ve druhé polovině příští roku. „Celý letošní rok k tomu intenzivně pracujeme na obnově areálu Výstaviště, především jeho dolní části. Nechtěli jsme, aby se Pražanům Výstaviště kvůli rekonstrukci Průmyslového paláce úplně uzavřelo a po dokončení prací zase dlouho a těžkopádně ožívalo. Už letos jsme proto obnovili provoz v restauraci Pražan, v dolní části Výstaviště vzniklo lanové hřiště pro děti, místo pro piknik s elektrickými grily nebo bistro a dokončujeme nový gastropavilon. Během rekonstrukce vybudujeme také nový podchod pod Průmyslovým palácem směrem ke Křižíkově fontáně, který horní a dolní část Výstaviště lépe propojí," dodal Vyhnánek. Výstaviště láká návštěvníky na novou letní zahrádku i lanovou stezku Přečíst článek › K jednomu z největších požárů v Praze za poslední dobu došlo 16. října 2008 krátce po 19. hodině. Na místo byly postupně vyslány všechny profesionální a dobrovolné jednotky z celé Prahy. Průmyslový palác byl dokončen v roce 1891 pro tehdy pořádanou Zemskou jubilejní výstavu. Na projektu se podílel architekt Bedřich Münzberger a ing. František Prášil.

Autor: Richard Šedý