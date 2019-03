Předně je třeba říct, že postiženou trasu neabsolvujeme v dopravní špičce. I tak ale u pomaleji projíždějících aut detailně rozpoznáte, jaké mají kola disky. Na svinovském mostě přes železniční trať je provoz v obou směrech zúžen do jednoho jízdního pruhu. Projíždíme pětatřicítkou, hůře jsou na tom ale řidiči v protějším směru z Poruby, kde silničáři v těchto dnech už frézují vozovku.

„Tak tam bych teď stát nechtěl,“ povídá mi kolega fotograf, maje na mysli situaci, která vznikla poté, co se jeden ze silničářů postavil doprostřed zbylého průjezdného pruhu a zastavil dopravu, aby se technika mohla přeskupit a neohrozila projíždějící automobily. Zastavujeme v odstavném pruhu, abychom pohlídali dobu přerušení provozu v protisměru. Ta se ale protahuje natolik, že si dokonce stíhám „odskočit na malou“ pod most.

Po návratu do vozu doprava v protějším pruhu stále stojí. Zhruba po šesti minutách, kdy už kolona dosahuje s určitostí pár set metrů, silničář ustupuje a nedočkavé řidiče pouští. Kdo však na zastavený provoz nenarazí, nečeká jej nejspíše nic hrozného. Nedočkavců je ale tentokrát více. Někteří nechtějí zkoušet, kolik kolegů okolo uznává pravidlo zipování, a před zúženým úsekem to kolem nás „střihnou“ doslova o uši.

Po kratší klidné pasáži ale přichází další rekonstruovaný úsek Opavské ulice. Za odbočkou k třebovickému Tesku se dva pruhy opět zužují v jeden, byť jen na pár set metrů. Metrový pás je ale vyfrézovaný v celém více než dvoukilometrovém úseku až k ulici 17. listopadu. Tady všude bude třeba v následujících týdnech jezdit s ostražitostí. To nejhorší ovšem teprve přijde, až se na celých čtrnáct dní uzavře křižovatka s Martinovskou ulicí a hned po ní také se Sokolovskou. Kdy to bude, to se ještě neví.

Vše o rekonstrukci Opavské ulice

Moravskoslezský kraj přistoupil k rekonstrukci silničního mostu přes železnici ve Svinově kvůli jeho kritickému stavu, dvoukilometrový úsek Opavské ulice v Porubě zase čeká kompletní výměna vozovky, modernizace, větší zabezpečení, snížení hlučnosti a odvodnění. Rekonstrukce vyjde na 117 milionů korun a potrvá až do konce letošního roku. Samotné práce i dopravní omezení budou mít několik etap, o jejichž změnách se kraj zavázal s dostatečným předstihem informovat.