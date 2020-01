Více než miliardová investice, která zásadním způsobem promění centrum města, si vyžádala daň v podobě zrušení areálu světových zmenšenin Miniuni a také tramvajové smyčky Výstaviště.

Obojí ale zůstane zachováno – za řekou Ostravicí.

„Tramvaje se budou dočasně otáčet na terminálu Hranečník nebo v tramvajové vozovně v Přívoze, než se v blízkosti Slezskoostravského hradu vystaví nová smyčka,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská s tím, že už se na ni připravuje projektová dokumentace. Nová smyčka má být dokončena v příštím roce.

Vizualizace nového Miniuni:

Pro cestující se toho demolicí smyčky moc nezměnilo – linka 10 pokračuje na Hranečník (stejně jako linky 4 a 12), pouze linka 6 byla odkloněna po Nádražní ulici na Plynárny. Zastávka Výstaviště zůstává plně v provozu.

Za Ostravici se přesune také Miniuni, a to přímo do areálu Slezskoostravského hradu. Exponáty, které bylo nutné demontovat, se nyní rekonstruují. „Z původních třiceti modelů se k hradu přesune asi patnáct, ke kterým přidáme další. Nové Miniuni by mohlo nabídnout asi dvacet exponátů,“ řekl Deníku šéf Černé louky Jan Šumbera s tím, že u exponátů vznikne i zázemí pro návštěvníky, posezení a restaurátorská dílna.

Nové Miniuni by se mělo otevřít letos v létě, zda se to ale skutečně stihne, zůstává prozatím s otazníkem. „Zatím ani nechci nic přehnaně slibovat a bít se do prsou, jak to bude skvělé, protože sami vlastně nevíme. Bude to hodně o financích, které na to budeme mít,“ uvedl Šumbera.

Prostory po stávajícím světu zmenšenin a tramvajové točně mají sloužit studentům do dvou let. Město při té příležitosti upraví okolní prostranství, vybuduje novou infrastrukturu a přístup k řece.