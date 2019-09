„Zatímco jsme v minulých letech odhadovali přes padesát, někdy i k šedesáti tisícům návštěvníků, letos to bylo zhruba pětatřicet tisíc. Samozřejmě se na tom podepsalo počasí,“ sdělil za organizátory slavností ředitel uherskohradišťského Klubu kultury Antonín Mach.

Jak sám navíc přiznal, jednalo se v jeho podání o premiérové zápolení s vytrvalým deštěm.

„V čele pořadatelského týmu jsem třináct let a letos to bylo poprvé, kdy vesměs celý den pořád kapalo. I tak zaslouží můj velký dík všechny soubory a cimbálovky, protože jsme nakonec nezrušili žádný z programů, ačkoliv mokrá varianta slavností jednoduše neexistuje,“ narážel Antonín Mach na to, že vnitřní prostory ve městě jednoduše nemůžou nahradit kapacitu, kterou na Slováckých slavnostech vína všechny akce potřebují.

Náchylné kroje

Jediný program, který se z části nahrazoval nebo zcela rušil, byl při prezentaci mikroregionů.

„Déšť nám hodně zkomplikovat vystupování. Část sborů vůbec nedorazila. Ani se jim ale nedivím. Kroje jsou na déšť hodně náchylné a někdo prostě nechce riskovat, že by si jej poškodil,“ přiznal u staroměstského stánku tamní starosta Josef Bazala.

Do pláštěnek se musela zahalit i část slavnostního průvodu, který tradičně směřoval od Vinohradské ulice na Masarykovo náměstí.

„Kroje jsou na déšť hodně náchylné, hlavně co se týká barev, které by mohly pustit, ale také tvaru. Sama mám oblečený i poměrně vzácný ornát, takže pláštěnku vytahuji ze všech nejdřív,“ vysvětlovala osmnáctiletá Natálie Juřičková z Mařatic během pochodování směrem k náměstí.

Bez výtržností

Svou roli mohlo sehrát počasí i z hlediska výtržností. Policisté totiž hlásí jeden z nejumírněnějších ročníků.

„Nepřijímali jsme žádné oznámení v souvislosti s narušením veřejného pořádku v průběhu Slováckých slavností vína v Uherském Hradišti. Jednalo se jeden z klidnějších roků,“ dodal za uherskohradišťské policisty mluvčí Vladislav Malcharczik.