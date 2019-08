Některým městským částem se nelíbí současný systém zón placeného stání. Například Praha 4 tvrdí, že tvoří bariéry pro pohyb obyvatel po metropoli a škodí drobným podnikatelům. Místostarosta čtyřky Zdeněk Kovářík je dokonce přirovnal ke středověkým hradbám.

Výhrady má i místostarosta Prahy 15 Michal Frauenterka, který prosazuje systém, v němž by Pražané mohli volně parkovat mimo centrum.

Ve hře byly i menší oblasti

Magistrát, jenž zóny zřizuje a spravuje, má však opačný názor. Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra je jejich cílem regulovat automobilovou dopravu. Úřad dokonce připravoval koncepci, která by městské části rozdělila na ještě menší oblasti. Rezidenti by pak nemohli parkovat volně po celém území, ale jen v konkrétní čtvrti. To však radnice odmítly.

„Kopírování městských částí vychází primárně z rozhodnutí samotných městských částí. Podle nové koncepce byly původně navrhovány menší oblasti, aby zvýhodnily rezidenty v místě jejich trvalého pobytu, což je často jejich jediná a logická možnost, kde zaparkovat,“ řekl Deníku Scheinherr.

Ten se domnívá, že je město propustné pro všechny řidiče už nyní, protože na omezený čas mohou stát i v modré zóně. „Dlouhodobé parkování v jiné městské části je samozřejmě omezeno, ale vždy stejným způsobem pro všechny. Nehledě na to, že by takovým krokem zóny placeného stání ztratily svůj regulační charakter a místa k zaparkování by v exponovaných lokalitách výrazně ubylo,“ pronesl náměstek.

Zároveň upozornil, že vytvářením zón nedochází k redukci parkovacích míst. „Naopak, kde to je možné, jsou ve spolupráci s danou městskou částí upravována například podélná stání na šikmá nebo kolmá, aby se jejich počet zvýšil,“ dodal Scheinherr.

Nově přibudou na devítce i na desítce

Zóny placeného stání byly v Praze poprvé zavedeny v roce 1996, a to na pravém břehu Prahy 1. Nyní se platí za parkování i v Praze 2, 3, 7, části Prahy 4, 5, 6 a 8. Letos v listopadu se rozšíří na Ořechovku, Hanspaulku a Dědinu. V průběhu příštího roku by se měly připojit také Braník, Podolí, Krč, Michle, Libeň, Vysočany, Vršovice, Strašnice a Malešice.

Lidé s trvalým bydlištěm v konkrétní městské části tam mohou parkovat neomezeně s parkovací kartou, za niž zaplatí 1200 korun. Návštěvníci platí za každou hodinu sazbu podle konkrétního cenového pásma bez ohledu na to, zda mají trvalé bydliště v Praze, či mimo ni.