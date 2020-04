„Hlavně jsem se obávala o své okolí. Že jsem mohla někoho nakazit. Naštěstí všem vyšel test negativní,“ oddechla si Sára, která se novým typem koronaviru nakazila na mezinárodní konferenci v Maďarsku. „Tou dobou ještě v Maďarsku žádný případ nakažení neregistrovali. A protože nás tam bylo hned několik národností, tak jsme se zřejmě nakazili nějak navzájem mezi sebou,“ tuší Sára.

Nenávistné reakce Hulíňanů

A právě od infikovaných českých kolegů z Maďarska se Sára dozvěděla, že má zřejmě nemoc Covid-19 také. „Neprojevovali se u mě žádné příznaky kromě oné lehce zvýšené teploty. Tomu jsem ale nijak nevěnovala pozornost, protože teplotu mívám zvýšenou běžně i když jsem zdravá. Ale právě na základě toho zjištění mi raději udělali test,“ pokračuje ve vyprávění Hulíňanka.

„Přijela sanitka, dva lidé v jednorázových ochranných oblecích. Jeden čekal venku, aby pak druhému, který jde dělat odběry, pomohl se vzorkem a svlečením jednorázového pláště. Plně jejich ochranně rozumím. Nechtějí riskovat nakazení,“ popisuje své zážitky s testováním Sára Zedková.

Na velkém sídlišti, kde dosud Sára bydlí, způsobily samozřejmě takové „manévry“ velký rozruch. „Sama jsem nikde nešířila zprávu o tom, že jsem nemocná. Jestli se objevila nějaká reakce okolí tedy nevím. A možná jsem i ráda, že to nevím. Každopádně mi mamka říkala o jisté konverzaci místních občanů na sociální síti. Lidé v ní vyhrožovali, že si poradí s těmi, kdo nemoc do Hulína zavlekl a podobně,“ svěřila se Sára.

Právě rodiče a bratr byli jedněmi z dohromady deseti lidí, na které v rámci takzvaného trasování uvalila hygienická stanice preventivní karanténu.

„Měla jsem se zrovna stěhovat od rodičů pryč. Najednou přišla zpráva, že jsem nemocná a skončili jsme v karanténě. Mrzí mě, že jsem zkomplikovala rodičům a bratrovi život,“ omlouvá se Sára.

„Karanténa se dá vydržet. Akorát tím, že jsme zavření doma celá rodina, jsme odkázáni na pomoc druhých. Například co se týká nákupů,“ dodala Sára. To by se snad již mohlo změnit.

Zlínský kraj pandemii zvládá

Zedková má za sebou již jeden test, který vyšel negativně. Aby byla považována za vyléčenou, musí se výsledek potvrdit ještě při opětovném odběru. Tím si sympatická Hulíňanka prošla včera (v pondělí, pozn. redakce). Přístup pracovníků hygienické stanice i zdravotníků nehodnotí Sára jen jako profesionální, ale také empatický.

„Paní, která mi dělala odběry byla velmi milá. Celkově Zlínský kraj současnou situaci zvládá. Hygienici mi volají, dostalo se mi poučení, starala se o mě lékařka z uherskohradišťské nemocnice a nyní lékařka z Kroměřížské nemocnice. Z počátku mi volali každý den a zjišťovali nové zprávy o zdravotním stavu. Co se ke mně dostaly informace od nakažených kolegů z jiných koutů republiky, tak je Zlínský kraj na tom – po stránce profesionální – nejlépe. Například v Ostravě absolutně nestíhají všem každý den volat,“ svěřila se Sára, pro kterou se ani po druhém negativním testu ve své podstatě nic nezmění.

Pracovat bude z domova. Jen jedinou změnu zaznamená. Bude si moci opět zajít na nákup či vycházku se psem.

„Je těžké říct, jak moc je nový typ koronaviru nebezpečný. Já jsem nemoc vlastně skoro vůbec nezaznamenala a to se nijak fit neudržuji, nejím jen zdravé jídlo. Naopak u kamarádky, která žije velmi zdravě, mělo onemocnění daleko horší průběh než bych čekala,“ uzavřela Sára Zedková.