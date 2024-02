/FOTO, VIDEO/ Čeho je moc, toho je příliš. Stop byrokracii. Chraňme naši českou půdu. Takové a další transparenty zdobí traktory a další zemědělskou techniku, se kterou přijeli farmáři z mnoha míst protestovat do Prahy. Jejich cesta centrem metropole byla skoro nekonečná a zároveň impozantní. V některých traktorech cestují spolu s řidiči i děti.

Do Prahy dorazily traktory. | Video: Deník/Radek Cihla

Část zemědělců, kteří chtějí protestovat proti dopadům politiky vlády i Evropské unie na zemědělství, si v pondělí 19. února přivstala. Do Prahy přijížděli od časného rána z několika směrů v autech, traktorech a další rozměrné zemědělské technice. Praha se obává dopravního kolapsu a opakuje varování: Nejezděte do hlavního města, a pokud musíte, cestujte vlakem.

Stovky kusů rozměrné techniky míří i po magistrále k budově ministerstva zemědělství na Těšnově. Očekává se, že s tím budou spojeny dopravní komplikace, které se přenesou na řadu dalších míst v Praze.

Před šestou hodinou oznámila policie na síti X, že do Prahy míří zhruba pět set kusů zemědělské techniky. "Doprava je zatím plynulá a nikde se netvoří kolony," hlásili policisté, kteří už řešili první přestupky, například zastavení na zákazu ve Wilsonově ulici. Posedmé hodině už byla zemědělská technika v centru metropole. Jízda se obešla bez komplikací a doprava je stále plynulá.

Průjezd techniky, který se na obou koncích náměstí I. P. Pavlova protáhl od tmy az do úsvitu, když trval téměř hodinu, tam nezpůsobil vážnější komplikace. Byť se ukázalo, že třeba rozjezd na světelné křižovatce pro některé traktoristy není denním chlebem a jízda ve městě, kdy je třeba hlídat si, zda zda ještě stihnou včas opustit křižovatku, také ne. Obešlo se to ale bez větších problémů, jen s občasným zvoněním tramvaje.

Některé traktory cestou troubí a na oplátku, zřejmě na podporu zemědělců, troubí i někteří řidiči. Kolemjdoucí řadě zemědělských strojů mávají. Názory Pražanů se ale různí. „Je to každého věc, ale nemuseli by dělat takový kravál, řekl Deníku muž, který přihlížel defilé techniky. Další kolemjdoucí Deníku řekla, že protestujícím fandí, byť nepředpokládá, že akce bude mít významnější ohlas. „Je ale třeba, aby těm nahoře někdo ukázal, že to opravdu dělají špatně," zdůraznila žena.

Problémy - a někde možná i vážné komplikace - se zřejmě nevyhnou ani veřejné dopravě. Hlavními dopravními prostředky by měly být vlaky a metro, které by při zaseknutí autobusů a tramvají v kolonách bylo jediným spolehlivým dopravním prostředkem. Dopravní podnik hl. m. Prahy připravil i záložní vlaky k případnému posílení dopravy metrem. Na protest upozorňuje hlášení v metru - s tím, že je omezen provoz povrchové dopravy.

Hlavními místy dění se mají stát prostor před ministerstvem zemědělství na Těšnově včetně sousedící magistrály, a Malostranské náměstí. K ministerstvu zvou organizátoři veřejnost, která chce protest podpořit, na 10. hodinu. V 11 hodin by měl být před budovou předáván ministrovi dopis s požadavky protestujících.

Půl hodiny před polednem má začít přesun na Malostranské náměstí. Tam se v poledne počítá se zahájením debaty a od 15 hodin se začátkem dalšího programu. Těmto plánům však příliš nefandí předpověď počasí: meteorologové očekávají déšť.

Do Prahy mají traktory vjíždět ještě za šera. Od míst shromáždění by měly podle oznámení organizátorů odjíždět během odpoledne, bude ale dlouho trvat, než při své rychlosti a navíc v zablokovaném provozu metropoli skutečně opustí, může se to táhnout až do noci.

Protestující farmáři chtějí blokádou upozornit na podmínky českého zemědělství, stěžují si na rostoucí náklady a výrazně klesající zisky, také na dotační politiku, dovozy ze zahraničí, byrokratickou zátěž i systém kontrol. „Už jsme vyloženě u zdi, už nemáme kam couvat a hrajeme vabank,“ řekl Deníku v pondělí nad ránem na místě srazu protestujících farmářů ve Vítově na Kladensku Pavel Petrus, zástupce zemědělců z Lounska.

Jako hlavní organizátoři protestu vystupují odborářský předák Bohumil Dufek (předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR) a podnikatel Zdeněk Jandejsek z firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Ten v letech 2017–2020 byl i prezidentem Agrární komory ČR. Nynější vedení komory se k protestu v Praze nepřipojilo. Na čtvrtek chystá zapojení do mezinárodně koordinovaných protestů na státních hranicích. Od pondělní akce v hlavním městě se distancovaly také některé další organizace sdružující zemědělce.

Politici právo lidí protestovat nezpochybňují – někteří však tvrdí, ze mezi organizátory a koordinátory figurují i „podivné osoby“ včetně zástupců takzvané dezinformační scény a lidí s proruskými sklony, z nichž někteří ani nemají se zemědělstvím nic společného. S těmito argumenty hodnotí protest i představitelé vlády včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Podobně se vyjádřil i ministr zemědělství ministr Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten ohlásil, že je připraven převzít od protestujících dokument s požadavky – odmítá však, že by s jejich zástupci jednal.