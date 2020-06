Do Česka nemohou ani Poláci. Kdo by chtěl přejí hranici, po tom budou chtít čeští strážci hranice negativní testy na koronavirus.

"Přišli jsme podpořit tuto akci, protože nesouhlasíme s tím, co vláda svým rozhodnutím způsobila. Všude jinde mohou Češi překračovat hranici a tady ne. Proč ne!? Mohu chápat obavy z možného šíření nákazy, ale myslím si, že lidé jsou opatrní a disciplinovaní, nosí roušky, dodržují hygienická pravidla," řekla Kateřina Wantulok, která žije v Těrlicku, ale z Českého Těšína pochází.

Sice v divné situaci, ale jinak to setkání vypadalo vesele. Lidé se na mostě zdravili, potkali se tu známí i rodinní příslušníci z české a polské strany města.

Nechyběli ani oficiální představitelé obou měst. "Já bych to nenazvala protestem. Lidé, kteří sem dnes přišli, nechtějí protestovat, chtějí jen poukázat na to, co už několik týdnů říkáme, tedy jak nám rozdělení hranice v česko-polském příhraničí komplikuje životy. Kdyby chtěli protestovat, vypadalo by to jinak," řekla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Její kolegyně z polské části města, Gabriela Staśkiewicz, považuje současnou situaci za pobuřující. "Nemůžu se s ní srovnat. Dnes jsme tu stály s paní starostkou Českého Těšína a bylo nám ze všeho tak smutno," řekla.

Podle ní je to celé absurdní. "Rozumím obavám z možného šíření nemoci, naprostá většina nekažených je ale bez příznaků. Navíc Slezské vojvodství je nejbezpečnější v Polsku, protože tu bylo provedeno nejvíce testů z celého Polska," řekla.

Zhruba po půl hodině se lidé vydali - Češi i Poláci, každý po své straně řeky - ke druhému hraničnímu mostu.