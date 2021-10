Protest má na svědomí zatím anonymní uskupení. „Brněnské kašny roní krvavé slzy. Město se již nezvládá dívat na obchod se smrtí, který pravidelně probíhá na brněnském výstavišti. Tradičně se na něm scházejí delegace z nesvobodných zemí s tuzemskými i zahraničními zbrojaři, aby za jejich pomoci mohli utlačovat vlastní obyvatelstvo. České zbraně přilévají olej do ohně v konfliktech po celém světě, zatímco si čeští zbrojaři plní kapsy. Těžko se našemu městu divit,“ uvedli v anonymním oznámení.

Do ruda zbarvila i kašna na náměstí Svobody. Aktivisté rovněž vylezli nad hlavní vchod na výstavišti a vyvěsili tam transparent s nápisem Válka začíná tady. Podle mluvčího policistů Švába však na pokyn slezli dolů.

/VIDEO/ Červenou barvou symbolizující krev vylili aktivisté do kašny u Janáčkova divadla v Brně. Protestují tak proti zbrojnímu veletrhu Idet, který se koná na výstavišti.

