Než zdraví, raději riskuje pokutu, jak se svěřila Deníku. Místní se obávají, že bude ještě hůře.

To až stavbaři dokončí opravu silnice II/447 mezi Šternberkem a Žerotínem.

Děsí se také dopadů zavedení mýta pro nákladní dopravu na dalších silnicích I. třídy. V Olomouckém kraji se od ledna bude nově týkat I/35 z Mohelnice směrem na Hradec Králové.

„Jeden kamion za druhým. A to je zavřený tah na Šternberk. Až povrch pěkně vyhladí, to se jim bude krásně jezdit. V odpolední špičce abychom raději nevycházeli z domu,“ komentovala hořce provoz na průtahu Pňovicemi Milada Bajerová.

Z počtu kamionů a rychlosti, jakou řidiči obcí projíždějí, jsou místní nešťastní.

„Hodně jezdím na kole, ale po průtahu ne. Raději to vezmu po chodníku a riskuju pokutu, než abych skončila pod koly. Minulý týden, když jsem se vracela ze hřbitova, málem mě smetl do kytek u cesty kamion se dřevem,“ popisovala paní Novosadová, když nasedala u obchodu na kolo.

Po nové cestě ještě zrychlí

Podle starosty Pňovic Radovana Štábla však bude hůře. To až firma kompletně zrekonstruuje silnici II/447 mezi Žerotínem a Šternberkem.

„Zkracují si přes nás cestu kamiony jedoucí mezi Opavou a Mohelnicí a po nové cestě ještě zrychlí. Zkoušeli jsme omezení hmotnosti kvůli špatnému mostku v lese směrem na Litovel, ale neprošlo to. Možnosti obce, jak omezit nákladní dopravu, se blíží nule,“ reagoval starosta Pňovic.

Obává se také dopadů zpoplatňování dalších úseků silnic I. třídy, které podle něj přinutí dopravce a řidiče sjíždět na krajské cesty nižších tříd.

„Je to nefér. Musí se s tím něco dělat. Kamiony jsou přetíženy, odejdou krajnice. Silnice je přitom pět let nová. Kraj může hledat peníze do opravy znovu. Už teď stačí, když se vozí kůrovec,“ dodal Štábl.

Hejtmanství o riziku ví a na svých silnicích připravuje opatření. Instalovat chce vysokorychlostní váhy nákladních aut. Objevit by se měly v Příkazech na Olomoucku a Bedihošti na Prostějovsku. Také v Mladějovicích u Šternberku. Míst bylo zvažováno dvacet. Kraj nechal zpracovat studii, z níž vyšly reálné možnosti a priority.

"První obousměrná váha by se měla objevit u Příkaz, kde je to nejlépe realizovatelné, zejména z hlediska dostupnosti elektrické energie,“ nastínil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček. „Následovat by měla Bedihošť, kde nám kamiony objíždí dálnici na Vyškov a Olomouc,“ dodal.

Cena jedné dynamické vysokorychlostní váhy se pohybuje okolo čtyř milionů korun. O tom, které úseky a kdy se začnou realizovat, rozhodnou na zářijovém zasedání krajští zastupitelé. Pokud budou se záměrem souhlasit, přistoupí hejtmanství ke zpracování projektové dokumentace. Zpočátku by se dynamické váhy instalovaly v jedné až dvou lokalitách. Celkové náklady na všechny tři váhy se totiž pohybují okolo 20 milionů korun.

Vyhýbající se mýtu i váhám

Kraj zaplatí za opravy svých silnic každoročně více než 1,2 miliardy korun. Řidiči kamionů se podle hejtmana Ladislava Oklešťka vyhýbají nejen mýtným branám, ale i nově nainstalovaným dynamickým vahám, které platilo Ředitelství silnic a dálnic. V Olomouckém kraji letos přibyly například na dvou místech D 35.

„Hrozí, že se mýtu i vahám budou řidiči nákladních vozidel vyhýbat po krajských komunikacích a je vysoká pravděpodobnost, že nám je budou ničit. My ale chceme těžkou nákladní dopravu udržet tam, kde má správně být,“ popisoval záměr kraje Okleštěk.

Ministerstvo dopravy chce od ledna zavést povinnost pro nákladní dopravce platit mýto na celkem 36 úsecích – jsou mezi nimi stávající i zcela nové. V Olomouckém kraji je na I/35 nově zpoplatněn úsek z Mohelnice na Hradec Králové.

„Jednáme s Moravskou Třebovou, abychom si ochránili naše komunikace. Bude připravena varianta k řešení v podobě omezení kamionové dopravy,“ uvedl náměstek Zahradníček.

Podle ministerstva dopravy se nedá automaticky předpokládat, že objíždění úseků bude pro dopravce ještě ekonomicky výhodné.

„Tato tvrzení obcí a krajů buď potvrdí, nebo vyvrátí velké sčítání dopravy v příštím roce,“ vzkázalo ministerstvo, které chce připravit a projednat návrh na možné zvýšená pokuty za porušení zákazu vjezdu těžké nákladní dopravy, která má odrazovat řidiče a dopravce, aby se vyhýbali mýtnému sjížděli na krajské silnice.

Seznam silnic I. třídy v Olomouckém kraji, kde auta nad 3,5 t budou od 1. 1. 2020 muset platit mýtné

Jde o nově navržené silnice I.třídy, včetně stávajících.

I/35

Křelov - Olomouc (2,9 km)

Hradec Králové - Mohelnice (89,3 km)

I/46

Olomouc-Slavonín – Olomouc-centrum (0,9 km)

I/47

Přerov – Bělotín (22,7 km)

I/48

Bělotín – Rychaltice (37,3 km)

I/55

Přerov – Hulín (11,4 km)

Zdroj: Ministerstvo dopravy