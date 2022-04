"Přišlo vám, že by nějak hodně pršelo? Mně tedy ne. Ptám se tedy, proč kanalizace přetekla do řeky? Každý z nás, kdo je připojen na kanalizaci, je povinen platit za stočné Vodárenské společnosti Chrudim. Místo toho, aby odpadní voda byla vyčištěna, tak je nevyčištěná puštěna do řeky," komentoval fotografie Pilný.