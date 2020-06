Pro nákladní auta jsou objížďky stanoveny přes Náklo a pro kamiony až přes Olomouc. Oprava přesunula i autobusové nádraží. Práce skončí v listopadu. Po zimní pauze se stavbaři na průtah Litovlí vrátí.

Část průtahu zavřela policie před devátou hodinou. Na městském okruhu rázem zhoustla doprava. Místy se tvořily kolony. Někteří řidiči hledali cestu bočními ulicemi. Cestu si zkracovali přes náměstí Přemysla Otakara.

„To je aut! A to nechali odjet ranní špičku. Odpoledne ulici nepřejdeme,“ komentovali kolonu lidé stojící u polikliniky v Kollárově ulici.

Komplikace vznikly v Kysucké ulici, kde mají rozdělanou práci plynaři. Auta se zde míjela obtížně. „Z hlavní cesty sem objížďka nebyla vůbec značena, a teď ještě toto,“ rozčiloval se z okénka octavie řidič středního věku.

Policie dopoledne usměrňovala motoristy, kteří se pokoušeli projekt uzavřeným úsekem.

„Sotva odtud odjedeme, zkoušejí projet,“ kroutila hlavou hlídka. Narazila i na řidiče autobusu, který jel Dukelskou ulicí zákaz nezákaz.

Podle starosty Litovle dopoledne nebyla situace nijak dramatická, jak se ještě ráno obával. Průtah ovšem policie uzavřela až po ranní dopravní špičce.

„Odpoledne to bude horší, ukáže 14.hodina, ale zvládne se to. Jediný problém je v Kysucké, kde se nám uzavírka sešla s plynaři. Bohužel souhlas jsme dali plynařům v době, kdy se jednalo o uzavření úplně jiné etapy průtahu, a to od pivovarské vlečky po Billu,“ vysvětloval.

Přesun nádraží zaskočil jen pár lidí

Přesun autobusového nádraží ráno zaskočil jen pár jednotlivců. Na původním stanovišti byli již od pěti hodin koordinátoři ČSAD, kteří byli připraveni příchozím poradit, kdyby nevěděli, odkud jim jeden autobus.

„Včera jsem si to raději prošla, ať ráno nepanikařím,“ sdělila paní Božena z Litovle, když po sedmé hodině s jistotou přicházela na nové stanoviště u Billy.

Stavbaři se pustí do frézování rozbitého povrchu silnice v Dukelské ulici ve středu.

„Volal jsem před chvílí firmě, že tam nevidím bagr. Už to připravují a ve středu začnou,“ uvedl před polednem starosta Kohout.

Do rekonstrukce průtahu Litovlí, po kterém denně projede až 10 tisíc aut, investuje Olomoucký kraj téměř 100 milionů. Po opravě rozbitého povrchu krajské silnice volali motoristé i město roky. Oddalovalo ji mimo jiné i složité hledání objízdných tras. Součástí rozsáhlé opravy jsou i mosty a na nich příprava na cyklostezku. U cukrovaru je v plánu okružní křižovatka.

Uzavírka na této spojce mezi Rýmařovem a Prostějovem potrvá do listopadu. Po zimní přestávce se stavbaři do Litovle na průtah městem vrátí.

Objízdné trasy

Pro osobní dopravu, dopravní obsluhu a autobusy po městském okruhu – ulice Palackého, Čihadlo, Studentů, Kollárova, Vítězná, kolem supermarketu Albert a ulicí Kysucká zpět na ulici Dukelská směr Uničov, Šternberk

Pro vozidla nad 12 tun od Uničova po silnici II/447 do Pňovic, II/446 přes Chomoutov do Olomouce. Od Nasobůrek po sil. II/449 přes Unčovice, II/635 Náklo, Příkazy, Křelov do Olomouce, po sil. II/446 do Chomoutova, Pňovic, po sil. II/447 přes Tři Dvory do Litovle a po sil. II/449 směr Uničov. Od Senice na Hané, na MUK Unčovice odbočit na II/635 Náklo, Příkazy, Křelov, Olomouc, po silnici II/446 do Chomoutova, Pňovic a po silnici II/447 do Litovle a po silnici II/449 směr Uničov.

Pro vozidla do 12 tun od Uničova po silnici II/447 do Pňovic, silnici II/446, III/44620 Střeň - Lhota nad Moravou, Náklo na silnici II/635. Od Nasobůrek po silnici II/449 přes Unčovice, do Nákla a po silnici III/44620 přes Náklo, Lhotu nad Moravou, Střeň na silnici II/446. Od Senice na Hané po silnici II/635 do Nákla, po silnici III/44620 přes Náklo, Lhotu nad Moravou, Střeň na silnici II/446.

(Všechny objízdné trasy jsou obousměrné.) zdroj: Měú Litovel