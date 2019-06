Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Odpůrci pro letošek zatím magistrátu žádné nenahlásili.

Festival začne v pondělí 5. srpna a potrvá do neděle 11. srpna. Program organizátoři ještě nezveřejnili. Sobotní karnevalový průvod vyrazí z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopě na náměstí Republiky, odtud se vydá po Revoluční, Řásnovkou a Klášterskou na Dvořákovo nábřeží. Projde náměstím Curieových na Čechův most a za ním pak po schodech vystoupá do sadů na Letnou. Tam se v posledních letech pak vždy konal koncert.

Registrovaná partnerství jsou uzavírána od roku 2006

Podle pořadatelů zájemců o festival Prague Pride každoročně přibývá. Loni na týdenní přehlídku dorazilo 92 tisíc návštěvníků. Dvě pětiny z nich byly z Prahy, 29 procent z ostatních částí republiky, šest procent ze Slovenska a čtvrtina z dalších států. V průvodu šlo pak podle organizátorů na 40 tisíc lidí.

Spolek Prague Pride, který festival a pochod pořádá, je spolu s pěti dalšími organizacemi členem Koalice za manželství. Ta usiluje o uzákonění manželství pro všechny, tedy i pro gaye a lesby.

Dvojice mužů či žen mohou v Česku uzavírat registrované partnerství, a to od července 2006. Od té doby do konce minulého roku to podle Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) udělalo 1954 mužských a 1163 ženských párů. Rozpadlo se pak 448 svazků.

Ve Sněmovně je už rok novela občanského zákoníku, která má umožnit manželství všem. Poslanci mají projednávat i návrh, který naopak zakotvuje manželství jako jen svazek muže a ženy.