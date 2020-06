Je to snadné. Stáhnete si aplikaci a vyrazíte prozkoumávat město. Virtuální průvodce ve vašem mobilu či tabletu vám pomocí GPS sdělí, kde se nacházíte a podle toho vám vykládá zajímavosti o daném místě, případně vás dovede za vámi vybraným cílem.

Aplikaci SmartGuide ČR lze stáhnout na Google Play.

Přesně takto funguje aplikace SmartGuide, za kterou stojí stejnojmenná česká technologická společnost. V jejím portfoliu je takto zmapovaných na 400 turisticky významných lokalit po celém světě. Mezi ně nyní přibyl jako první město v Ústeckém kraji také Terezín. Projektový manažer a zástupce SmartGuide Jan Hlavatý vysvětlil, že aplikaci používal už tři roky Památník Terezín. „Dohodli se, že by bylo dobré do toho zapojit celé město. Tamní radnice na to kývla a poskytla nám obsah, který jsme do aplikace převedli,“ řekl Hlavatý s tím, že v České republice si lidé stejným způsobem mohou prohlédnout například Prahu, Brno, Český Krumlov nebo Mariánské Lázně.

„Nabídka dalších tuzemských lokalit se bude v budoucnu dále rozšiřovat a místa budou přibývat,“ doplnil Hlavatý. Zapojení Terezína do aplikace vítá také Jiří Hofman z městského informačního centra.

„Je to první oficiální průvodce po městě tohoto druhu. Uživatelé tak mají jistotu, že uvedené informace jsou přesné,“ poukázal Hofman a přiblížil, že zmapováno je celkem 52 bodů. Jedná se o části opevnění, civilní i vojenské budovy a další zajímavosti.

Je mezi nimi například Dům u Medvěda, jenž je jedinou stavbou ve městě s domovním znamením. Pomocí průvodce se zájemci dozvědí, kdy a kdo nechal dům postavit nebo k čemu sloužil během války. Pomocí aplikace je také možné přehrát si různá videa a audia, nabízí také dvě naučné trasy.

První s názvem Bývalé terezínské ghetto připravenou Památníkem Terezín přiblíží návštěvníkům život ve městě během druhé světové války. Druhá trasa pojmenovaná Bývalé pevnostní město, kterou připravilo město, naopak objasní období vzniku pevnosti v 18. a 19. století. Obě trasy si až do začátku října mohou návštěvníci stáhnout zdarma, stejně jako celou aplikaci, která je v mobilním zařízení dostupná i offline.

Lidé se s pomocí tohoto bedekru mohou po městě pohybovat samostatně bez průvodce a vlastním tempem, ale nepřijdou přitom o historický výklad. Přispěje to i k omezení tvorby davů. „Tradiční průvodcovské služby tím však nekončí. Je to doplněk pro ty, kteří přijedou například po zavírací době nebo nebudou chtít čekat na průvodce,“ doplnil Jiří Hofman.