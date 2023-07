/VIDEO, FOTO/ Podvodní krásu jezera Medard už roky obdivuje Petr Skopal a v současných tropických vedrech jde zároveň také o velice příjemné osvěžení v chladivé vodě. Svoji kameru často zamíří na život pod hladinou, na množství líně plavajících ryb i dravých predátorů - štik. Často se ale stane, že narazí na mnoho třpytících se návnad, které utržené z vlasců leží na dně.

Průzračné vody Medardu ukrývají dravé štiky, ale také stovky uniklých návnad | Video: Petr Skopal

Jedno z posledních videí pořídil nadšený potápěč a obdivovatel Medardu Petr Skopal v minulých dnech a nazval ho Medardovské putování v mělčinách. „Brutálnější výraz štiky jsem fakt neviděl,“ s úsměvem komentuje video. Pod hladinou také objevil další život. „Miliony škebliček, pokrývají skoro každý kámen nebo zbytek uhlí,“ říká s tím, že veliké jsou kolem jednoho centimetru a přisáté na kamenech jsou jedna vedle druhé.

Potápěč nepoužívá žádné dýchací přístroje a všechny ponory jsou jen se šnorchlem. I tak vydrží pod vodou poměrně dlouho. „Běžně nepřekračuji dvě minuty, ale maximální ponor byl šest minut a pět sekund.“

Na jaře vylovené návnady z jezera Medard

Dno jezera ale ukrývá také to, co po sobě zanechali rybáři, uniklé návnady, z vlasců utržené háčky. „Netuším kolik jich za rok vysbírám, ale jistě je návnad tolik, že bych s nimi v pohodě zaplnil třicetilitrový barel,“ poukazuje a dodává, že všechny návnady pak rozdá. Po rybářských závodech pak má doslova žně, a najde desítky návnad.

Nález množství uniklých návnad

Jezero Medard vzniklo zaplavením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard-Libík a dnes je největší svého typu v Česku. „Medard pro mne znamená jezero, kdyby tu nebylo, kraj by byl pro mne nezáživný. Mám rád vodu. Navíc podvodní svět v Medardu se změnil, jsou tu rostliny, ryby, mnoho ryb.“ I když má jezero přes padesát metrů, Petr Skopal se potápí do šesti, sedmi. Tam je to prý nejhezčí, a navíc ještě bezpečné. Přesto má svůj osobní rekord. „Hlouběji je stejně voda studená a ryby tam nejsou. Nejvíce jsem se ponořil do třiceti šesti metrů. Je tam krásně čisto, světlo, ale nic k pozorování.“