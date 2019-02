Roli hlavního satanáše obstaral Radovan „Gaston“ Fron vyrábějící nejpálivější sajrajty v Ostravě. Kromě svých omáček donesl totiž i extrakty capsaicinu, které si nezadaly s pepřovými spreji!

A soutěž měla podle organizátorů úspěch podlaha zůstala čistá, přítomný zdravotník zasahovat nemusel a většina borců vydržela do finále. Pojídání chilli by se v Punk Food Bistru mělo konat každý měsíc, a to nejméně následujícího půl roku.

Bez chilli mi nechutná

Teprve capsaicinový extrakt s názvem Toxic Waste (Jedovatý odpad) dvaapůltisíckrát ostřejší než omáčka Tabasco zastavil jedinou dámu v soutěži pojídačů pálivého v Punk Food Bistru v Outlet Aréně Moravia.

„Psychická závislost tam asi bude…“ nechala se slyšet Michaela Bjalková (30) z Ostravy ohledně svého vztahu k pálivým papričkám a dobrotám pro většinu populace nepoživatelným z nich vyráběným. Chilli si zamilovala pro své první asijské dovolené v Thajsku, kde zkoušela ostrá jídla.

„Pokaždé si z cest něco přivezu, ani pořádně nevím, jaké druhy to jsou. Ale sama je pěstuji,“ uvedla Michaela pracující v gastronomii. Ve třech provozovaných restauracích ale v zájmu zachování klientely své choutky ještě nerealizovala. Byť zaznamenala hosty, kteří měli vlastní chilli a pokrmy si dochucovali.

„Mně bez chilli nechutná! Jídlo mi bez něj připadá nevýrazné. Lidé sice kroutí hlavou, říkají, že ho tím kazím, ale mi ta pálivost v jídle všechny chutě zvýrazní a podtrhne,“ tvrdila drobnější blondýnka, v jejíchž květináčích vyrostly třeba nejostřejší chilli světa Smrťáci z Karoliny (v originále Carolina Reaper). S těmi se Míša ostatně setkala i na soutěži v Punk Food Bistru, do které se přihlásila poprvé a víceméně z hecu.

„Sice jsme nedostali čerstvé chilli, ale splnilo to mé očekávání. Nečekala jsem, že budu soutěžit s takovými kapacitami, jako třeba Radim Řehůřek z Brna, alias Plechová huba,“ poznamenala. Milovnice chilli se každopádně držela! Statečně zvládla dvanáct z třinácti povinných chodů a odstoupit se rozhodla teprve ve finále s extraktem o síle devíti milionů SHU (Scovilleových jednotek, které označují stupeň pálivosti). Měla dortík, jednohubku, pizzu, maso s fazolemi, nudle, burger i řadu omáček.

„Je to prostě moje záliba a myslím, že je i zdravá,“ vzkázala Míša, které s nástupem chilli choutek vymizely určité obtíže. Například s překyselením organismu či zažíváním. Pálivé, jak podotkla, podle ní zažívá boom ráda by proto v budoucnu propojila tento koníček třeba i s nabídkou ve svých restauracích.