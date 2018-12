První den výluky za plného provozu: zmatení lidé, plné autobusy a málo pokladen

Kde je ta zastávka? znělo v pondělí centrem Brna. Cestující vlakem zmátl první pracovní den historicky největší výluky na brněnském hlavním nádraží. Tisíce cestujících se kvůli opravám výhybek a zabezpečovacího zařízení od neděle na rok přesunuly především na dolní nádraží.

Chaos způsobila výluka podle cestujícího Tomáše Brandera. „Jezdím do Brna z Vídně a nestačím se divit tomu zmatku a tomu, jak dlouho podobné opravy trvají. Určitě by se to mělo do budoucna zlepšit. K lepší orientaci by teď lidem stačilo třeba víc informačních tabulí,“ popsal.



Právě s orientací pomáhají přímo na dolním nádraží cestujícím informátoři. Kde je zastávka náhradní dopravy se jich ptala i Hana Križková. „Ráno jsem proto jela do centra autobusem. Odpoledne jsem se ale bála jsem se, že budou silnice ucpané, takže jsem šla raději pěšky,“ řekla.





Že kvůli výluce nepřijdou včas do školy se v pondělí ráno obávaly také třeba Kateřina Janušková a Natálie Lebluchová. „Dolní nádraží je opravdu daleko od centra. Na hlavní nádraží jsme šly navíc raději pěšky, protože autobusy linky 61 byly přecpané. Nestíhaly pobrat takové množství lidí,“ uvedly.





Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové na náhradní lince dispečeři přidávali vozy navíc. „Nad rámec jízdních řádů jsme je zařazovali v neděli večer a v pondělí ráno nejvíce mezi sedmou a osmou hodinou. Vždy se jednalo o jeden až dva vozy navíc. Pokud vlakem přijede hodně lidí, povoláváme aktuálně i další vozy,“ popsala.





Zpoždění podle Tomaštíkové autobusy nenabíraly. Stejně tak lidem nekomplikovala cestu ani zpoždění vlaku. „Drobná zdržení jsou spojená s běžným provozem. Zdá se, že lidé si cestu nacházejí. Báli jsme se ale, že místo vlaku zvolí všichni cestu autem a Brno bude ucpané. To se však nepotvrdilo,“ uvedl za společnost Kordis koordinující dopravu v kraji Květoslav Havlík.

Výluka na brněnském hlavním nádraží

- Částečná uzavírka hlavního nádraží v Brně začala v neděli.

- Cestující při prvním pracovním dni výluky kritizovali především přeplněné autobusy náhradní dopravy i dolní nádraží.

- Z obav ze zpoždění autobusů proto také lidé šli často z dolního nádraží do centra Brna pěšky.

- Lidé byli také zmatení, na správný směr i stanici je naváděli informátoři.

- Vlaky ani spoje náhradní dopravy však podle dopravců větší zpoždění nenabíraly.

Komplikace neevidovali ani zástupci Českých drah. „Vše jezdí na čas jak na dolním nádraží, tak na hlavním nádraží,“ řekl ve dvě hodiny odpoledne mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský.



Někteří cestující však kritizovali také nedostatek pokladen dopravců. „Na tu velkou masu lidí tu jsou dvě přepážky. Mačkali jsme se i v chodbě, která vede na koleje a je hodně úzká, i venku, kde stálo plno lidí, aby viděli na tabuli příjezdů a odjezdů,“ zmínila třeba Dominika Jurášová.



Kromě dolního nádraží využívají od neděle lidé i další brněnské železniční uzly. Místo hlavního nádraží tak někteří vystupují na nádraží v brněnském Králově Poli, Židenicích či Chrlicích. Týká se to především směru z Břeclavi, Prahy či Vyškova.



Naopak lidé přijíždějící třeba z Blanska nebo Zastávky u Brna stále dojedou na hlavní nádraží.