Pracovníci údržby vozidel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice jej budou pro Technické muzeum opravovat.

„Kloubový trolejbus rozpojíme a budeme v rámci první půlmilionové zakázky dávat do pořádku jeho druhý díl. Budeme pracovat na plášti i interiéru, provařovat nosníky apod. Předpokládá se, že na to navážou další opravy celého vozu. Muzeum chce do nich investovat během 4–5 let asi 2,5 milionu korun,“ uvedl vedoucí údržby vozidel DSZO Antonín Červenka.