Doma, bez práce a v nejistotě, co bude dál. Tak to vypadá za pandemie koronaviru například v některých firmách, které se zabývají výrobou a montáží kabelů pro automobilový průmysl a spojovací techniku. Jinde zaznamenali pokles zakázek až o 50 procent, ale propuštění zatím nechystají. Koronavirus uzavřel brány například ve společnosti Camona v Chotěboři. Firma se podle šéfa Miloslava Koska zabývá kompletaci elektrických a elektronických komponentů. „Jsme teď doma, nemáme zakázky a vypadá to, že doma zůstaneme tak měsíc. Co bude dál, jaký to bude mít dopad na naší firmu, kolik lidí skončí na úřadě práce, to v téhle chvíli netuším,“ konstatoval Kosek.

Lehko není ani živnostníkům. V havlíčkobrodském kadeřnictví Fanatic vyzvání telefon naprázdno. Naprázdno zvonil telefon i jihlavské cestovce Alexandria. "Krize již nastala. Pokud někdo hovoří o udržení výroby, tak je to iluze. Jestliže někdo teď hovoří o rozpočtové odpovědnosti, tak žije v jiném století," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Například na Vysočině je podle aktuálních čísel Úřadu práce ČR téměř deset tisíc lidí bez práce, z toho víc než 1400 se jich během měsíce přihlásilo nově do evidence.

Kvůli koronaviru přicházejí na úřady práce třeba kuchaři, číšníci, servírky, zaměstnanci cestovek a lidé ze služeb. Stojí už i řada průmyslových podniků. Například restaurace Panský dům v Chotěboři se ještě drží, otázka je, jak dlouho. „Samozřejmě že nám není lehko. Uzavření pohostinství nás zasáhlo, ale zatím se držíme, propouštění se zatím nechystá, byť, jak jsme slyšeli, omezení provozu kvůli viru se má prodloužit,“ sdělil provozní restaurace Jiří Pešek.

Zuby nehty, doslova a do písmene, bojují o budoucnost cestovní kanceláře. „Krach, to je až poslední možnost, jsme na trhu 20 let,“ konstatoval Martin Jirásek z CK M Tour Havlíčkův Brod.

Jak dodal, ekonomická situace je tíživá, ale Martin Jirásek věří že se mu podaří kancelář udržet. „Nikdo ale neví, co bude dál, vláda slibuje pomoc, ale uvidíme, co bude v létě. Zatím stornováváme zájezdy na jaro,“ povzdechl si Jirásek.

Statistika nezaměstnanosti



- Celá ČR: počet nezaměstnaných 227 369 – z toho nově příchozí za měsíc 33 674

- Kraj Vysočina: počet nezaměstnaných 9 981 - nově příchozí za měsíc 1 474

- Žďár nad Sázavou: 2 472 – za měsíc 291

- Třebíč: 2 861 – za měsíc 413

- Pelhřimov: 773 – za měsíc 176

- Jihlava: 2 278 – za měsíc 362

- Havl. Brod: 1 597 - za měsíc 232



Zdroj: statistika Úřadu práce ČR

Je to smutné, ale je to tak. Jak konstatoval například Lukáš Kovanda hlavní ekonom Czech fun, důvěra v českou ekonomiku se propadá nejvýrazněji za více než jedenáct let. „Je to ale jenom začátek, koranavir ještě teprve plně udeří . Důvěra v českou ekonomiku je v tomto měsíci nejslabší od října 2013, tedy za 6,5 roku. Příslušný ukazatel důvěry v ekonomiku přitom mezi letošním únorem a březnem ztratil 3,2 bodu, takže meziměsíční pokles důvěry v ekonomiku je v březnu nejvýraznější od února roku 2009,“ konstatoval Kovanda. Tehdy česká ekonomika utrpěla „náraz“ v důsledku vrcholící světové finanční krize.

Podle podnikatele Martina Práška koronavirus drobné živnostníky zabije. „Až sem koronavirus v plné síle dorazí, budou první mrtví drobní živnostníci. A to se ani nemusí nakazit. Budou umírat hlavně sebevraždou. Budoucí epidemie jich totiž doživotně ekonomicky a lidsky zlikviduje minimálně tisíce až desetitisíce. Já obchoduji s kytkami, takže mám utrum. Melu z posledního. Půjde po mě berňák i sociálka. A co když onemocní živnostník? A nebo skončí v karanténě? Normální zaměstnanci budou mít svoji nemocenskou, a tedy existenci jistou. Ale co živnostník,“ konstatuje pan Martin.

Situace se má podle ekonomů v dubnu ještě zhoršit. „Mezi podnikateli se výrazně zhoršuje ekonomický výhled na další měsíce zejména u těch z oblasti služeb a obchodu, podnikatelé v průmyslu se obávají hlavně výrazného snížení objemu výroby,“ konstatoval Kovanda.

Naopak nálada zůstává beze změny u podnikatelů ve stavebnictví, neboť stavebnictví vykazuje také značnou setrvačnost a není tak závislé na momentálním vývoji ekonomické situace ať už u nás, či v zahraničí.

Podle ekonoma Petra Macha bude mít koronavirus opravdu tvrdý dopad na ekonomiku. „V letošním roce ale bude mít řada živnostníků a obchodů problém platit nájmy a mzdy a splácet úvěry v situaci, kdy se nevyrábí a neprodává. Následně budou mít problémy pronajímatelé a banky. Někdo možná dokáže zmírnit náklady vyhlášením dovolených nebo domluvou na odložení splátek, přesto dopady budou pro mnoho lidí těžké,“ konstatoval Mach.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyzvala premiéra Andreje Babiše a příslušná ministerstva k vyjádření, jakým způsobem pomohou podnikatelům srovnat ztráty vzniklé v souvislosti s šířením Covid-19. "Nežádáme kompenzaci ztrát zisku, ale chceme kompenzaci a úlevu v mimořádných nezaviněných nákladech spojených s naprosto mimořádnou situací tak, aby to podnikatelé přežili a mohli pak hned zase v podnikání, vytvářením hodnot, poskytováním práce zaměstnancům a placením daní státu pokračovat,“ vysvětlila generální ředitelka asociace Eva Svobodová.

„Úřad práce ČR eviduje v rámci celé republiky zvýšený zájem zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných o informace k možné evidenci. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách a v cestovním ruchu,“ sdělila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Právě tyto oblasti postihla podle Beránkové přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy. „Obdobná situace nastává v oblasti automobilového průmyslu a u subdodavatelů firem působících v této oblasti. Hlásí se i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, třeba v rakouských Alpách. Mnozí zaměstnavatelé uvádějí, že po skončení karantény přijmou propouštěné zaměstnance zpět,“ upřesnila Beránková s tím, že pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné, je mezi nimi také řada těch, kteří kvůli omezením dočasně přerušují svou činnost. Situaci Úřad práce ČR průběžně monitoruje a vyhodnocuje.

Odbory odhadují, že pokud krize potrvá čtvrt roku, propadne se HDP o pět až osm procent. Odbory též odhadují, že o práci by mohlo přijít až 450 tisíc zaměstnanců, skončit by mohlo též 100 tisíc živnostníků. Odboráři požadují po vládě rychlá opatření, aby se ekonomika udržela v chodu.