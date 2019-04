Podle policistů, kteří od rána monitorovali situaci na objízdných trasách v okolí uzavřeného mostu, byly dopravní komplikace výrazné. „Nápor jsme očekávali, první dny uzavírek bývají kritické. Na silnicích v okolí uzavřeného mostu se tvořily dlouhé kolony. Policisté se snažili řidičům situaci co nejvíce ulehčit, kde to bylo potřebné, řídili dopravu," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Žabovřeská, den první pracovní. Ačkoli se zpoždění vyšplhalo na okružních linkách 44 a 84 až na hodinu a na trolejbusech 30 a 36 na dvacet minut, daří se nám na linkách udržovat interval mezi spoji do 15 minut. Nejjistější spojení je tramvají 1, které se omezení nedotýká. — DPMB (@DPMBofficial) 1. dubna 2019

Uzavírka mostu a nápor aut na objízdných trasách ve Veslařské a Štursově ulici, Staré dálnici, Žebětínské ulici a křižovatce Žabovřeské s Hradeckou ulicí způsobila i opožďování trolejbusových linek 30 a 36 a autobusových linek 67, 44 a 84. „Do ranní půl osmé byla situace poměrně klidná, poté se ale spoje začaly opožďovat. Nyní mají zpoždění do dvaceti minut, v následující hodině, kdy trvá ranní dopravní špička, ale očekáváme, že by se zpoždění mohlo zvětšovat," uvedla v pondělí krátce před půl devátou ráno mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Policisté předpokládají, že než si řidiči na dopravní omezení zvyknou, může být situace v místě kritická ještě několik dní. „Aby se nevznikaly další komplikace, řidiči by měli respektovat dopravní značení a pokyny policistů a rovněž by měli vyrazit s časovým předstihem. Také doporučujeme, aby si motoristé hledali alternativní dopravní trasy. Například řidiči jedoucí směrem z Bystrce mohou jet přes Kohoutovice, byť se jedná o delší trasu," zmínil mluvčí Malášek.



Lidé také mohou využít hromadnou dopravu, i přes opravu mostu tramvaje místem projedou.





Most bude uzavřený až do srpna. „Vyměníme mostní závěry. Také most rozšíříme, opravíme a nainstalujeme protihlukové stěny,“ přiblížil opravy již dříve ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.