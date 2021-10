Na rozmanitá místa a do různých restaurací zavede návštěvníky Festival vína Český Krumlov, který začal v pátek. Hned první večer se například partneři festivalu při degustaci vín čtyř zemí podívali do budovy, kam veřejnost běžně nemá přístup – do ateliérů Egon Schiele Art Centra.

Degustace vín čtyř zemí v ateliérech Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

To znamená do komplexu budov na břehu Vltavy. Oč se jedná, objasnila ředitelka Centra Hana Jirmusová Lazarowitz. „Je to skvostný komplex budov, původně čtyři měšťanské domy, od roku 1608 velký komplex městského pivovaru,“ uvedla. Ateliéry vznikly v budově z 19. století u Vltavy. Byla postavena v roce 1886 jako varna pivovaru na základech městských hradeb. „Když jsme dělali kanalizace, tak jsme se té staré hradby dotýkali,“ líčila Hana Jirmusová Lazarowitz. „Je to obrovské zdivo a ten dům má mimořádnou energii. Pan doktor Slavko, kastelán zámku, říká, že to místo vyzařuje energii až k němu na zámek do jeho pracovny.“