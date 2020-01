Majitelé si pro něj dosud nepřišli, ač mohli. I kdyby tak učinili, je vedoucí útulku Miloslava Šeflová rozhodnuta zvíře jim nevydat. Nechce, aby bylo znovu týráno.

Pes byl nalezen v remízku mezi Beňovy a Lomcem uvázaný u stromu. „Na první pohled bylo vidět, že je na tom hodně špatně, tekla z něj krev, měl krvavý průjem. Byl úplně odevzdaný,“ popsala nálezkyně zvířete. Stafordšírský bulteriér byl skutečně na pokraji smrti, jen díky usilovné péči Šeflové přežil. I když byla vedoucí útulku přesvědčena, že zvíře bylo týráno, a i lidé, s nimiž Deník hovořil, tvrdili, že zhruba čtyřicetiletá majitelka a její přítel se ke psu chovali dlouhodobě špatně, policie došla k závěru, že bulteriér týrán nebyl. A to přesto, že nikdo z policie podle informací Deníku zvíře ani v útulku nenavštívil. „Majitelka psa sdělila, že počátkem října se přestěhovala do objektu, kde není umožněno přechovávat zvíře. Z uvedeného důvodu psa předala svému známému, který o něho v posledních třech týdnech pečoval. Policisté zjistili, že jde o psa ve stáří 10-12 let a měl zdravotní problémy. Vzhledem k tomu, že policisté nezjistili protiprávní jednání, byl případ odložen. V současné době je pes umístěn v útulku pro psy a majitelka jej má převzít,“ uvedla v listopadu Dana Ladmanová z klatovské policie.

Od té doby uplynuly dva měsíce, ale pro zvíře si nikdo nepřišel. „Nejen, že nepřišli, ale za celou dobu nikdo ani nezatelefonoval, aby se zeptal na jeho stav,“ řekla Deníku ve čtvrtek Šeflová. Majitelé by při převzetí museli uhradit i dosavadní péči o psa, tato částka činí sedm až osm tisíc korun.

„Teď už je Atila v suprovém stavu. Dva dny mu vaříme, dva dny dostává kvalitní konzervy, a tak dokola. Krvácení přestalo, pěkně přibral, má chuť do života, hraje si. Ale bude s ním ještě hodně práce,“ řekla Šeflová, která trvá na tom, že pes byl týraný, a tak by ho majitelům nevydala, i kdyby si pro něj přišli. „Můj soukromý názor je, že by zase někde skončil přivázaný a to už by nepřežil. Jsem proto rozhodovat adoptovat ho v případě potřeby sama,“ řekla Deníku.