Do finálního kola iniciativy Vylepšíme Hodonín společně postoupilo deset návrhů. O těch, které město zrealizuje, rozhodnou lidé v hlasování.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

O deseti návrzích, které mají zvelebit ulice Hodonína, rozhodují hlasováním tamní obyvatelé. Na nápady, které vzešly od lidí, město vyčlenilo dva miliony korun. Vybrané stavby mají být hotové do dvou let. „Některé investice může pozdržet územní souhlas nebo stavební řízení, podmínkou ale bylo, aby projekty byly proveditelné v co nejkratší době,“ uvedl místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek.