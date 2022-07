„Mrzí mě takové chování, ale asi s tím nic nedokážu udělat. Cedule tam jsou. Je na nich napsáno, že se psi koupat nemůžou. Ale přesto to někteří nerespektují. Já s tím problém nemám a dodržuji to,“ uvedl muž, který rybník rekreačně využívá několikrát za sezonu.

Čtyřnozí miláčci přitom v Okříškách o dovádění ve vodě nepřijdou. Kousek od Pilného rybníka leží rybník Zámecký. Tam už je koupání pro všechny povolené. „Ten právě využívám pro svého psa. Tam totiž nikomu vadit nebude,“ prozradil Lukeš jednoduché řešení.

V minulých letech radnice problém v podobné míře nezaznamenala. „Rozmohl se nám tu teď nešvar. Stížnosti letos dostáváme opakovaně. Porušuje to více lidí. Navíc to může dospět až k nešťastné nehodě. Hrají si tam i děti. Nějaké může pejska omylem bouchnout a dojde k problému. Také není příjemné si dát deku do trávy, kde je neuklizený exkrement,“ upozornil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Nezodpovědným pejskařům přitom hrozí finanční pokuta. „Ti, kdo tam zvířata pustí, porušují vyhlášku o pohybu psů. Není to místo, kde by mohli volně běhat,“ vysvětlil Ryšavý. Přiznává však, že dosvědčení je v takovém případě složité. „Postih možný je, ale je to otázka přestupkového řízení. Asi by byl potřeba očitý svědek,“ řekl starosta.

Proto se obec pokouší s lidmi domluvit po dobrém. „Apelujeme na ně po morální stránce, ať jsou ohleduplní. Ne každý psy miluje. Navíc mají jiné místo, kde se mohou cákat, hned vedle je další rybník,“ připomněl Ryšavý.

Z přítomnosti psů je také nešťastný Martin Hekrle. „Chodívali jsme tam jako malí kluci. Před čtyřiceti lety bychom byli rádi, kdyby se tam brodili jen psi. Dřív se tam jezdily umývat i traktory z družstva. Za totality to nikdo neřešil. Naštěstí se přístup k přírodě od té doby zlepšil. Takže pokud se někdo zase neumí chovat, je to jen smutné,“ posteskl si Hekrle s tím, že rybník lidem v současnosti vynahrazuje také zašlé koupaliště.