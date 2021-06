Už čtvrté úspěšné zkoušky má za sebou sedmiletý ovčák děčínské městské policie José, který je zvládl se svým psovodem Jiřím Nešněrou. Společně museli absolvovat několik desítek disciplín, aby mohli i další dva roky společně chodit do služby. „Zkouška je rozdělena do dvou základních kategorií. Na poslušnost a obranu. Část zkoušek se musí skládat za tmy, protože velká část naší služby je právě v noci. Zkoušky se tak mohou protáhnout i do dvou dnů,“ přibližuje testování psů i jejich páníčků Nešněra.

Co všechno musí zvládat

Mezi poslušnost se řadí například přivolání k noze, ovladatelnost na dlouhém vodítku nebo štěkání na povel, kterým může být například zvednutý prst. Policejní psi musí být také naprosto klidní při střelbě nebo musí zvládnout přechod po kladině či proběhnutí můstkem. Při obranné zkoušce musí umět prohlídku osobu, průzkum objektu či či likvidaci výtržnosti, kterou při zkouškách simuluje rvačka v hospodě. Protože je pes parťákem psovoda, je jednou ze zkoušek také jeho obrana před agresorem.

V barvách děčínské městské policie se po složení zkoušek také objeví psí nováček, šestiletý pitbul Tago. Ten nahradil rotvajlera Sama, který letos na jaře v osmi letech náhle zemřel ve službě. Kromě psů z Děčínska tento týden úspěšně složili zkoušky také zástupci městských policií z Kadaně a ze Žatce.

Strážníci i města si nasazení služebních psů pochvalují. Vzhledem k jejich výcviku a schopnostem totiž často stačí na místo události vyslat jen samotného psovoda se psem. „Pes vzbuzuje respekt sám o sobě. Obzvlášť, kdy je vidět, že dotyčného má pes v merku,“ vysvětluje Martin Soukup z českokamenické městské policie, který má spolu se svým belgickým ovčákem také za sebou zkoušky z minulého týdne.

Trénují v loděnici

On sám se kynologii věnuje téměř třicet let, u městské policie v České Kamenici mají psy deset let. Nejčastěji je strážníci používají při nočních směnách při nejrůznějších rvačkách, rušení nočního klidu nebo při prohledávání chatových osad nebo prázdných budov, ve kterých by se mohl někdo skrývat. I na takové prostředí, které může být pro psy velmi stresující, se policejní čtyřnožci speciálně připravují.

„Chodíme trénovat třeba do budovy bývalé správy sociálního zabezpečení v Ruské ulici. Nebo do loděnic, kde je to pro psy obzvlášť náročné,“ říká Nešněra. V tomto průmyslovém areálu strážníci využívají prostor šaten, do kterých chodí poté, co jej opustí dělníci. Ti si dají do skříněk umaštěné montérky, vysprchují se, případně použijí parfémy. „Je tam hrozně moc pachů, které se všude točí. Navíc v koupelně je kluzká podlaha. Ale ani to psy nesmí rozhodit a musí figuranta najít,“ nastiňuje náročnost výcviku děčínský psovod. I díky takovému výcviku pak psi mají větší šanci uspět u pravidelných zkoušek.