Už jen několik měsíců a bude to povinnost. Čip o velikosti zrnka rýže budou muset mít od nového roku všichni psi pobíhající v Brně. Důvodem je novela veterinárního zákona. „Čip pomůže s identifikací ztracených psů. Potvrdí také, že je zvíře očkované proti vzteklině. Majiteli psa, který čip v příštím roce mít nebude, hrozí pokuta až dvacet tisíc korun,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Reakce mezi lidmi se různí. K čipování svého psa zatím neodvedl například Brňan Jan Pavlíček. Novinka mu přijde zbytečná. „Známka s adresou naprosto stačí. Nechci psa ani registrovat do nějakého soukromého seznamu. Přemýšlím, že budu raději riskovat pokutu,“ řekl Pavlíček.

I přes odpor některých chovatelů se podle veterinářů zájem o čipování v poslední době zvedl. „Přijímáme téměř třikrát více psů, než bylo běžné. Lidé raději uhradí několik stokorun, než aby následně platili vysokou pokutu,“ sdělila veterinářka Lucie Nejedlíková.

Zkontrolovat, zda pes senzor má, mohou například brněnští strážníci. Ti také chtějí o nové povinnosti pejskaře informovat Čip podle jejich odhadů v současnosti nosí asi polovina brněnských psů. „Na psí výběhy umístíme plakáty se shrnutí toho, co je potřeba udělat, aby lidé nemuseli pokutu platit. Máme připravené také speciální vizitky,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.

NUTNÝ JE REGISTR

Na pomoc senzoru při hledání majitele zatoulaného psa se však strážníci stále nemohou zcela spolehnout. Pejskaři totiž nemají povinnost zapsat svého psa do registru. Ty totiž patří soukromým firmám a novela zákona registraci do nich nemůže nakázat. „Aby systém zcela fungoval, potřebuje Česká republika jednotný registr spravovaný státem, nebo firmou k tomu vybranou,“ vysvětlila mluvčí Kadrnožková.

Nová databáze, která by problém vyřešila, vznikne do tří let. Stát zřízení registru vyjde na padesát až šedesát milionů korun.

Povinné čipování psů

• od kdy: od 1.1.2020

• proč: povinné čipování určuje novela veterinářského zákona

• výhody: snadnější identifikace ztracených psů, jejich následný návrat k majiteli, monitoring chovů a snadnější odhalení takzvaných množíren

• cena: stanovují si ji jednotliví veterináři v závislosti na modelu čipu, rozmezí tří až osmi set korun.

• vpravení čipu: zákrok trvá jen několik vteřin, čip se zavádí speciální dutou jehlou do podkoží

• výdrž čipu: správně vpravené zařízení vydrží po celý život psa a není třeba se o něj nijak starat ani jej vyměňovat