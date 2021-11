Malá víska součást Stráže na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Třeboň zažije v následujících dnech zřejmě perné chvilky. Majitelé drůbeže musí informovat o svých chovech a sečíst svá zvířata. Doufají, že na nejhorší, tedy vybíjení ptáků veterináři nedojde.

Místní muž, který nechtěl být jmenován, popsal, že o situaci se dozvěděli z tisku. „Slyšel jsem o tom, ale nevím, kde se nachází malochov, kde utratili slepice,“ podotkl. V chalupách i domkách podle něj má plno lidí různé druhy drůbeže. „Chováme zvířata, máme slepice i holuby, ale strach nemáme,“ dodal.

O vymezení pásem dozoru a ochrany si všichni přečetli na stránkách města a čekají na další pokyny. Ani žena nedaleko od řeky Nežárky obavy neměla. „Slípky jsem zavřela, doufám, že se to nerozšíří a nebudeme je muset utratit, byla by to věčná škoda,“ míní starší paní.

Obyvatelé podle jejích slov měli všechny chované ptáky umístit do uzavřených prostorů, zamezit styky s volně žijícím ptactvem, sledovat jejich zdravotní stav a všechny neobvyklé věci hlásit na telefon 720 995 212.

Jak uvedl starosta Stráže nad Nežárkou Jiří Krupička, z pozice městské samosprávy zvládají situaci s přehledem. „Není to pro nás novinka, s podobnou situací jsme se setkali již v roce 2017. To jsme byli pouze v pásmu dozoru, ale přijatá opatření jsou si velice podobná,“ vysvětlil.

Mimořádná opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj vedení města podle Krupičky v pondělí 15. listopadu poslala příslušné pokyny pro mimořádná veterinární opatření. „Ty se snažíme plnit. Během úterka budou umístěny nádoby pro ukládání uhynulých ptáků a drůbeže ve Stráži nad Nežárkou i v místních částech Dolní Lhota a Dvorce,“ přiblížil postup.

Obyvatelé jsou dle jeho vyjádření seznámeni s mimořádnými opatřeními, která jsou zveřejněna na elektronické úřední desce i na vývěskách jednotlivých místních částí. „Prostřednictvím našeho sboru dobrovolných hasičů bude zajištěn soupis všech hospodářství, kde je chována drůbež, nebo jiní ptáci a předán zaměstnancům krajské veterinární správy,“ sdělil Krupička prozatím.

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 až 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní.



První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku.



Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách.

(Zdroj: KVS JčK)