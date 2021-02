Škody, které mu kvůli ptačí chřipce vznikly, zatím vůbec nedokáže odhadnout. „Pro mě je to nevyčíslitelná cena, protože to je deset let chovatelské práce a úsilí,“ poznamenal Kratochvíl.

Podle tamního starosty Milana Kunsta podobnou situaci zatím v Horní Cerekvi řešit nemuseli. „Je to nepříjemné. Teď máme starosti s covidem, uzavřenou školku od tohoto týdne a teď do toho ještě ptačí chřipka. Zatěžuje nás to samozřejmě všechny,“ řekl hornocerekevský starosta.

Dodal také, že v pátek odpoledne informovali tamní drobnochovatele, aby svůj chov okamžitě přesunuli do uzavřených objektů a zamezili tak kontaktu s volně žijícím ptactvem.

Národní referenční laboratoř pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdila letošní šesté ohnisko aviární influenzy v České republice. „Lokalita není daleko od jižních Čech, kde se objevilo první ohnisko. Potom to postupovalo přes střední Čechy na Pardubicko,“ informoval Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy.

Lukáš Kratochvíl choval drůbež venku. „Je pravděpodobné, že drůbež přišla do kontaktu s volně žijícími vodními ptáky,“ přemítal Petr Vorlíček.

Úhyn za čtyřiadvacet hodin

Zmíněná drůbež uhynula na farmě v Horní Cerekvi během čtyřiadvaceti hodin. „Nečekal jsem to. S ptačí chřipkou je to tak, že jeden den nic a druhý den máte šedesát mrtvých,“ kroutil hlavou Kratochvíl.

Zda se chovu drůbeže bude věnovat dál, zatím neví. „Nevím, jestli do toho ještě půjdu. Uvidíme. Jsme velcí zemědělci a chov drůbeže byla spíš srdeční záležitost,“ povzdychl si.

Tak jako v předchozích případech i okolo tohoto ohniska vznikne tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření. Jde zejména o omezení pohybu drůbeže do a z pásem a soupisy chovů drůbeže.

Do desetikilometrového pásma dozoru spadá i obec Veselá, která leží necelých devět kilometrů od Cerekve. Tady chovají slepice a kachny například Machovi. „Mám trochu obavy o kačera. Přeci jen je mu už deset let a je to takový náš mazlíček. Speciální opatření zatím neplánujeme, ale samozřejmě budeme dodržovat vše, co bude třeba,“ svěřila se Jana Machová.

Ptačí chřipka obcházela Vysočinu už poměrně dlouho. Jedno z ohnisek bylo v Ronově nad Doubravou nedaleko Golčova Jeníkova a druhé v Podolí u Jankova, které leží jen čtyřiadvacet kilometrů od Lukavce. Poměrně blízko bylo i ohnisko v Dlouhé Lhotě na Táborsku.

Kromě zmíněných třech míst veterináři zaznamenali i ohniska v jihočeských Katovicích a jižní části Plzně. Kraj Vysočina je tak šestou lokalitou, kde v letošním roce ptáci uhynuli na ptačí chřipku.

Na Vysočině se ptačí chřipka objevila naposledy loni v lednu. Tehdy se potvrdila v malochovu ve Štěpánově nad Svratkou. Majitelka našla pět uhynulých slepic a jednoho kohouta, dalších šest slepic a tři kachny museli následně utratit veterináři. Kromě nich v kafilérii skončilo i šest slepic její sousedky.

Ptačí chřipka



Co je to: virové onemocnění postihující ptáky



Koho postihuje: nejčastěji volně žijící ptáky, drůbež (slepice, krůty, kachny a husy), ale i jiné ptáky chované v zajetí



Jak se projevuje: postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a do dvou dnů masivně hynou

Jak se přenáší: zejména trusem



Přenos na člověka: riziko je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán