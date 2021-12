Hromadný úhyn zhruba tisícovky ptáků nahlásil chovatel o vánočních svátcích. Vzhledem k tomu, že vyšetření veterinárního ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5N1, tak i zbývajících zhruba pět tisíc bažantů musí být v souladu s legislativou utraceno. Podle informací z veterinární správy by se tak mělo stát v průběhu úterý. „V tomto případě to zajišťují pracovníci Státní veterinární správy v kooperaci s personálem chovatele. Nebylo nutné přizvat hasiče, jak tomu bylo v severních Čechách,“ přiblížil Majer. Ve zmiňovaném severočeském velkochovu nosnic bylo nutné totiž utratit desetitisíce kusů drůbeže. Chovatelé mají v těchto mimořádných případech v souvislosti s nebezpečnou nákazou nárok zažádat o náhrady nákladů a ztrát ministerstvo zemědělství, které by mělo následně po splnění daných podmínek kompenzace proplatit.