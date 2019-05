„Předělávat náměstí sice v plánu nemáme, ale i tak mně zajímá názor lidí,“ sdělil Malačka. „Vždy když se přiblíží 8. květen, zaznamenávám diskuzi k Mariánskému náměstí, kde se na vrcholu dórského sloupu tyčí Ivan. Téměř pětimetrová bronzová socha z roku 1953 je na místě, kde Znojmáci vítali sovětské tanky. Loni se mnou dost lidí řešilo, že by sochu chtěli přemístit jinam a nahradit ji. Taky existuje fotomontáž přeměny náměstí na fontánu,“ osvětlil své důvody Malačka.

Reakce jsou rozdílné, byť zatím mnoho lidí chce Ivana na původním místě nechat. „Jsem za tradici a tedy zachování Ivana. Historie je dědictví, které předáváme dál. My všichni teď tvoříme budoucí historii a ta minulá, kterou za nás někdo vytvořil, by se měla ctít,“ reagovala například Alena Ellerová.

Znojemský zastupitel Marek Venuta (KDU-ČSL) připomněl bývalou kapli na náměstí, kterou nechali komunisté v polovině minulého století zbourat. „Na Mariánském náměstí stála původně Kaple Panny Marie Pomocné ve Znojmě. Snaha o její obnovu a pro výstavbu gigantické sochy rudoarmějce byla pobořena! Pokud zachovat tradici, pak Ivana pryč a vrátit sem Pannu Marii,“ myslí si Venuta.

Přesun na jiné místo

Architekt Jan Hora je přesvědčený, že by socha Ivana měla putovat na jiné místo. „Nejde tu o přepisování dějin, ale rozhodně by mu slušelo nějaké komornější zákoutí. Tolik pozornosti si ta socha nezaslouží. Navíc je to mnohdy jediné, co si projíždějící ze Znojma pamatuje,“ napsal v komentáři Hora. „Tohle bude pravděpodobně věčný spor, navrhuji prozatím okolo něj vysadit stromy a Ivana překrýt,“ dodal architekt.

Někteří lidé uvažují i o kašně, která by Ivana nahradila. „Vodní prvek uprostřed kruhového náměstí je nesmysl, dokud nebude náměstí prostupné pro pěší. A to nebude, dokud nebude hotový obchvat. A na ten si ještě počkáme,“ dodal Hora.