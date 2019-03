Silničáři uzavřeli polovinu jízdních pruhů v Hněvkovského ulici ve směru od dálnice D2 až po křižovatku s ulicí Sokolova kvůli opravě vozovky. Nastalé komplikace řeší policisté řízením dopravy na místě a oblast také monitorují vrtulníkem. "Situaci navíc komplikovalo i prasklé potrubí v Tuřanech. Teď už se ale situace zlepšuje a nápor očekáváme až odpoledne při špičce," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Omezení komplikuje dopravní situaci i v dalších částech města. Řidiči totiž kvůli obavám z čekání hledají náhradní trasy a doprava se zhušťuje i na dalších místech." Až hodinové zpoždění měly autobusy číslo 40 v ulici Kaštanová a problémy byly třeba i v Přízřenicích," uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Přes hodinu stála také linka 67. Do půl desáté fungovaly na trase těchti autobusů i autobusy náhradní dopravy. Cestující do nich přestupovali v Komárově, aby se místní zpoždění nepřenášelo i do zbytku města.

Omezení na místě potrvá měsíc. „Nejprve bude do druhého dubna zavřená pravá polovina silnice směrem k dálnici a doprava povede obousměrně k levé části. Ve směru od dálnice řidiči neodbočí do Sokolovy,“ přiblížila krajská mluvčí Monika Brindzáková. Pak se provoz otočí.



Silnice po rekonstrukci získá nový povrch. „Odfrézujeme část stávajícího povrchu, opravíme v místech trhliny, upravíme tam systém odvodnění,“ zmínil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Opravy potrvají nejdéle do 21. dubna. „Náklady jsou dvacet a půl milionu korun,“ vyčíslil Fiala.