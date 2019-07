„Potvrzuji, že policisté přijali oznámení od občana, který měl spatřit zvíře připomínající pumu,“ potvrdila Deníku mluvčí novojičínské policie Darina Knižátková. Do terénu proto vyrazili její kolegové, ale jasný důkaz o nebezpečném zvířeti, které dosahuje délky až 2 a půl metrů, nenašli.

„Prověřováním nebyl do současné doby výskyt pumy potvrzen,“ uvedla ve středu dopoledne. Přesto policisté raději neověřenou informaci předali obecním úřadům v okolí i mysliveckým spolkům.

„Informovali jsme je, aby občané dbali zvýšené opatrnosti. Ale že bychom měli zpětnou vazbu, že by měla být puma někde spatřena, tak to nemáme,“ přiznává Knižátková. Ještě tentýž den zprávu o možném výskytu pumy za humny předala svým občanům sousední obec Libhošť.

„Dnes (5. července – pozn. red.) jsme od Policie ČR obdrželi informaci o možném výskytu pumy v katastru obce Rybí. Buďte prosím obezřetní a v případě spatření pumy, prosím informujte Policii ČR na čísle 158,“ napsal na obecní web i facebook zdejší místostarosta Josef Klos.

Obavy i vtipné komentáře

Na sociální síti příspěvek logicky vyvolala u mnohých obavy, ale jak bývá Čechům vlastní, objevily se i vtipné komentáře. „To bude Jožin, ráno měl draka, odpoledne opici a večer byl jak puma!!!,“ stojí v jednom z nich.

Puma americká ale opravdu v poslední době přináší reálné obavy v jiných částech země. Podle několika svědectví se několik týdnů pohybuje na rozhraní Jihočeského kraje a Vysočiny. Lidé ji před časem zahlédli na Jindřichohradecku a následně v Želivi na Pelhřimovsku.

Podle policie není vyloučeno, že v případě Dětkovic by mohlo jít o tu samou šelmu. Zatím není známo, jak se šelma do přírody dostala. Policisté se domnívají, že patrně uprchla neznámému chovateli. Naposledy šelmu údajně viděla dívka u Dětkovic na Vyškovsku začátkem července a odborník to podle stop nevyloučil.

V okolí se objevil i medvěd

Po krátké odmlce dal o sobě vědět také jeden z medvědů toulajících se po Valašsku. V pondělí 8. července ráno ho zahlédli svědci na začátku Krhové, v blízkosti hlavní cesty u odbočky na Nový Jičín. „Upozorňujeme cyklisty a návštěvníky lesa k větší opatrnosti,“ apeluje na veřejnost na svých informačních kanálech nejen obec Krhová, ale i novojičínský Mořkov, který má své lesy v těsném sousedství.