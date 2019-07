Působivé zatmění: i když se Měsíc „zamračí“, bude se usmívat

V současných parnech by jeden očekával spíš zatmění před očima – nicméně astronomové, kteří působí na observatoři v Ondřejově, ohlašují zatmění skutečné. Pokud budou oblaka souhlasit, mělo by být 16. července před půlnocí možno pozorovat částečné zatmění Měsíce. Deníku to sdělil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR – s tím, že zatmění vlastně také připomene 50. výročí startu Apolla 11. Misi Neila Armstronga, Michaela Collinse a Edwina Aldrina z roku 1969, spojenou se spočinutím lidských nohou na měsíčním povrchu, jež k Měsíci vzlétla na den přesně před 50 lety.

Pokud bude příznivé počasí, astronomové slibují necelou půlhodinu před půlnocí úchvatnou podívanou. Působivý pohled na našeho kosmického souputníka, který v té době bude zhruba dvěma třetinami svého průměru ponořen v zemském stínu. A nejen působivý, ale i barevný: na zatmělou část měsíčního disku se bude rozptylovat slabý červený svit pozemských červánků, připomněl Petr Horálek z České astronomické společnosti. Navíc bude v blízkosti Měsíce možno pozorovat také planetu Saturn. Těm, kdo si plánují svůj program dlouhodoběji, je dobré již nyní připomenout, že v České republice bude zatmění v noci z úterý 16. na středu 17. července pozorovatelné prakticky v celém průběhu – s maximem půl hodiny před půlnocí. „Měsíc vychází okolo 21. hodiny středoevropského letního času (v Praze ve 21.03 SELČ, na jiných místech se čas východu liší v minutách) a v té době již bude probíhat očima nepozorovatelná polostínová fáze zatmění. Že je Měsíc o něco tmavší z levého okraje, nám začne připadat zhruba o půl hodiny později, kdy se náš kosmický souputník začne blížit k plnému zemskému stínu. Jev bude sílit – a ve 22.01 SELČ odstartuje téměř tříhodinové částečné zatmění," přiblížil Horálek počátek pozorovatelného jevu. Upozornil, že jak budou postupovat soumrak i zatmění, obloha pozvolna potmavne natolik, že po 23. hodině již mimo města spatříme nejen nepřehlédnutelnou planetu Jupiter nad jihem, ale i náznaky Mléčné dráhy nad jihem mezi Štírem a Střelcem – a také planetu Saturn severozápadně od Měsíce. „Maximum zatmění nastane ve 23.31 středoevropského letního času, kdy bude v zemském stínu ponořeno 65,3 procenta měsíčního úplňku," podotkl Horálek s tím, že nezakrytá část Měsíce bude na nebi vytvářet nezvyklý zjev nebeského úsměvu. Konec částečného zatmění pak přijde hodinu po půlnoci. Dozvuky bude i pouhým okem možno sledovat ještě asi půl hodiny poté v podobě polostínového zatmění na pravém horním okraji Měsíce. Další zatmění Měsíce – avšak pouze polostínové; s jakoby „očouzeným spodkem" – bude z České republiky možno pozorovat v pozdních večerních hodinách 10. ledna 2020. Úplné zatmění pak má být z našeho území možno obdivovat až 7. září 2025. Průběh zatmění Měsíce 16./17. července

- Východ Měsíce: 21 hod 03 min SELČ

- Začátek polostínového zatmění: 20 hod 43 min 53 s SELČ – tato fáze není očima pozorovatelná

- Začátek částečného zatmění: 22 hod 01 min 43 s SELČ

- Maximální fáze zatmění (65,3 procenta): 23 hod 30 min 44 s SELČ

- Konec částečného zatmění: 0 hod 59 min 39 s SELČ

- Konec polostínového zatmění: 2 hod 17 min 36 s SELČ – tato fáze není očima pozorovatelná



Zdroj: Česká astronomická společnost/Petr Horálek; údaje jsou přesně vypočteny pro Prahu (v dalších lokalitách se budou nepatrně lišit)

Autor: Milan Holakovský