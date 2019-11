Areál vinařských závodů v Kyjově chtějí změnit. Na místě chystají vystavět komplex novostaveb Kyjovské zahrady s celkem pětaosmdesáti byty.

Chystaný komplex Kyjovské zahrady. | Foto: vizualizace: Kyjovská investiční

Společnost Kyjovská investiční podala žádost o stavební povolení letos v létě. Městský úřad před několika dny zahájil stavební řízení. „Snad dvacet let se tady s tím nic nedělalo. Až v poslední dvou či třech let se to začíná měnit,“ přiblížil situaci v sousedství ulice U Sklepů Jan Malík z Kyjova.