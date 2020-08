„Šla jsem před pár dny do Riegrových sadů. Rozložila jsem si ve svahu deku a vytáhla si z tašky knihu na čtení,“ vypráví studentka Kateřina. „Pak jsem si všimla, že mi u nohou leží nějaký barevný kamínek. Otočila jsem ho a uviděla pár čísel. Vůbec jsem nevěděla o co jde, tak jsem začala hledat na internetu.“ Tak se Kateřina poprvé dozvěděla o trendu putovních kamínků.

Komunita kamínkářů

A co vlastně tento trend obnáší? Jsou to namalované kamínky, které si můžete vzít domů na památku nebo je přenést dál do světa. Jejich cestu můžete sledovat ve Facebookové skupině „Kamínky“. Ta má za pár měsíců fungování téměř 170 000 členů, kteří si zde ve velkém vyměňují rady, tipy a triky. A hlavně se zde dělí o fotografie svých výtvorů a nalezených pomalovaných hornin.

Ty přikládají společně s popisem místa nálezu a PSČ z druhé strany kamene. Díky tomu může sám autor vidět, kam až jeho výtvor doputoval. „Před týdnem jsme v Praze na Karlově mostě našli tento kamínek. Poslali jsme dál a už je na Strakonicku (..)“ píše do skupiny paní Jana.

V Praze je nejoblíbenější lokalitou malířů a hledačů ZOO Praha. Nabízí nejenom spoustu míst na uložení kamene, ale autoři tu většinou nechávají díla s jejich oblíbenými zvířaty. „V ZOO Praha to byl boj. Před námi šla paní, vzala ho do ruky a hlasitě četla nápis, kde je mimo jiné: pošli dál. Řekla: „Tak ten tady jistě musí zůstat.“ Když ho položila, syn rychle přiskočil a zajásal – Je náš!“, popisuje příhodu ze ZOO paní Eva.

Dalšími oblíbenými místy jsou vyhlídky, parky, zahrady, ale také obchodní domy a kulturní památky. A jak vyplývá z ankety, v Praze se maluje ve velkém. Nejenom z okrajových částí, ale i z centra města putují kamínky po celé republice.

Maluje celá rodina

Oproti geocachingu, který byl a stále je hitem posledních let má kamínkaření výhodu. Nepotřebujete k tomu žádné GPS lokátory, není to namáhavá zábava, a tudíž vhodná pro všechny generace. Tzv. „kešky“ jsou často složitě schované na skalách, nedostupných stromech atd.

Na druhou stranu kamínky nemůžete „lovit“ cíleně. Většinou se přesnou polohu kamene nedozvíte, velkou roli hraje náhoda. I tak je hledání velice oblíbené jak u dětí, tak dospělých v Česku, ale i ve světě. Malovaná díla hledají také v Rakousku, na Slovensku, v Polsku, Švýcarsku, Německu, Velké Británii nebo Irsku, takže se může stát, že najdete kamínek s cizojazyčným popisem.