Prohlídka budoucího staveniště pro nové sídliště u Svítkova v Pardubicích odhalila pod zemí kovový předmět. Může jít o šrot, ale také o zbytek bomby z druhé světové války.

Pyrotechnický průzkum za plochodrážním stadionem, kde se na deseti hektarech pole chystá výstavba stovky rodinných domů, odhalil jednen podezřelý předmět. Oblast v srpnu 1944 zasypaly letecké pumy při náletu na nedalekou rafinerii a vojenské letiště. A právě pro možnost, že se pod zemí může nacházet bomba, se nyní zvažuje také evakuace.

"Opatrně se na to podíváme a uvidíme. Možnost, že to je část munice tu sice je, ale stejně tak dobře to může být jenom zakopaná dopravní značka," říká pyrotechnik Jiří Chládek, který místo prohledával.



Jisté je pouze to, že tři metry pod zemí zjistil průzkum kovový objekt. "Takových signálů jsme tu ale na prozkoumané ploše měli víc. Většina z nich se ukázala být například stavebním panelem, nebo zbytkem plotu. Tady se budeme muset dostat pod zem a až pak uvídíme, oč se jedná a podle toho se uvidí," dodává Jiří Chládek.

Hrozí evakuace

Možnost, že se jedná o bombu, ale není jistá. Pro případ, že by k této krajní variantě však došlo, budou nutná bezpečnostní opatření v okolí nálezu. Definitivní jasno bude až v pátek kolem čtrnácté hodiny.



"I když v tuto chvíli není možné přesně říci, co se v zemi skutečně ukrývá, chce město Pardubice a Policie ČR o možné hrozbě informovat v předstihu. Obyvatelé dotčeného území tak mají čas se na eventualitu evakuace připravit a naplánovat si například víkendový odjezd z Pardubic. Evakuace by se týkala zhruba 3100 obyvatel žijících v okruhu jednoho kilometru od místa nálezu. Pro ty, kteří nemohou, nebo nechtějí, opustit Pardubice by bylo zřízeno v pardubické Aréně evakuační středisko," uvádí mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.



„Jsme připraveni zajistit převoz lidí do evakuačního střediska a následně i zpět domů, a to vozy MHD označenými nápisem Evakuace. Na akci jsou připraveny se podílet jednotky požární ochrany, Policie České republiky a Městská policie Pardubice,“ řekl vedoucí oddělení krizového řízení pardubického magistrátu Jiří Kyncl.