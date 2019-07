Horník z Komořan se za války snažil rozebrat nevybuchlou leteckou pumu. Explodovala mu v kuchyni.

Uskladněné nevybuchlé pumy po náletu na chemičku STW v Záluží. | Foto: sbírka Edvarda D. Beneše

V neděli 21. července to bylo 75 let, co spojenci uskutečnili za II. světové války druhý velký nálet na chemický závod v Záluží. Tentokrát však čtyřmotorové bombardéry nepřiletěly z Britských ostrovů, ale ze základen v jižní Itálii, kde byla dislokována 15. letecká armáda USA. Nálet si oficiálně vyžádal 194 obětí. Další se pak stal pyrotechnik – amatér z obce Komořany. Deník po této události pátral v archivech.