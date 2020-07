Ohňostroje budou povoleny jen při tradičním rozsvěcování vánočního stromu, na Silvestra a Nový rok.

Lidé žijící na Svatém Kopečku si na časté používání zábavní pyrotechniky stěžují na komisi tamní městské části opakovaně. Nejedná se přitom o ohňostroje spojené s oslavami konce roku.

„U nás je to celoroční problém, táhne se to snad deset let. Skoro každý víkend jsou v místních restauracích soukromé oslavy, akce nebo svatby, které jsou velmi často završené ohňostrojem. Občanům hluk vadí, roky volají po klidném bydlení a omezení ohňostrojů, které lidé odpalují u zdejších restaurací, na parkovištích nebo přímo pod kostelem,“ popsal místní obyvatel a zároveň člen svatokopecké komise městské části František Prášil.

Dosud podle něj na Svatém Kopečku platila vyhláška o rušení nočního klidu.

Od poloviny července ji ještě doplní nová obecně závazná vyhláška o zákazu používání zábavní pyrotechniky, kterou schválili olomoučtí zastupitelé na konci června.

Ohňostroje budou povoleny jen při tradiční akci spojené s rozsvěcováním vánočního stromu a také 31. prosince a 1. ledna.

„Komise na problémy s častým používáním zábavní pyrotechniky v průběhu celého roku město opakovaně upozorňovala. Jsme proto rádi, že se to teď podařilo vyřešit samostatnou vyhláškou. Hluk z ohňostrojů obtěžuje nejen občany, ale i klienty místního hospice. Zbytečně jsou stresována rovněž zvířata chovaná ve zdejší zoologické zahradě,“ poukázal František Prášil.

Negativní dopady zábavní pyrotechniky potvrdila také mluvčí zoologické zahrady Iveta Gronská.

„Zvířata hlukem z ohňostrojů velmi trpí, plaší se a mohou se ušlapat, může se to stát například u žiraf. Hrozí také šokové stavy nebo riziko předčasných porodů u březích samic. Nová vyhláška bude určitě přínosem ke zklidnění situace. Jsme rádi, že ji zastupitelé schválili. Problémy s hlukem z ohňostrojů tady přetrvávají už několik let,“ řekla mluvčí zoologické zahrady.