Ještě nedávno nebyla zřícenina hradu nad Rabštejnskou Lhotou na Chrudimsku z cesty lesem ani vidět. V minulosti bylo několik pokusů o její záchranu, ale výsledky má až ten poslední. Na něm se domluvili před deseti lety tři kamarádi, kteří od Lesů České republiky koupili vršek kopce se zříceninou a hromadou kamení. Průběžně se k nim přidává na 80 lidí, kteří tráví svůj volný čas obnovou památky z poloviny 14. století.

Rabštejnek | Foto: Pardubický kraj

Dobrovolníci vykřesali ze země nový turistický cíl na Chrudimsku. Jen za loňský rok tu odpracovali na 1400 brigádnických hodin. Třeba kameny z rozvalených hradních zdí dopravují je zpátky do původního umístění. Památka má nová okna, střechu, stropy…

Práce na Rabštejnku se hodně pohnuly právě v loňském roce. Památkáři souhlasili se zastřešením hradní budovy a osazením oken a dveří. Uskutečnil se archeologický průzkum v komoře, bylo možné vydláždit hradní místnost, vsadit trámy na její strop a vybudovat podlahu v patře, kde vznikly další dvě místnosti. Obě patra propojilo dřevěné schodiště.

„S památkáři úzce spolupracujeme, zveme sem odborníky, abychom něco nezanedbali. V sezóně se tu scházíme na brigádách každý druhý víkend, letos by mělo všechno vyvrcholit. Rádi bychom uspořádali společně s obcí slavnostní otevření hradu na svatého Václava, 28. září,“ řekl jeden ze zakladatelů spolku Valesco Vít Novák.

Ten velké zásluhy připisuje i své manželce, která se stará o veškerou administrativu a kromě péče o jejich pět dětí ještě stíhá pro brigádníky uvařit.

Plány do budoucna

V letošní sezóně zbývá dovybavit hradní místnost a připravit výstavu o historii hradu v půdní místnosti. Největším úkolem bude ovšem stabilizovat zdi z rozpadlé hradby a věže, které jsou dobře přístupné, ale ne zrovna bezpečné pro nepozorné návštěvníky. „V rámci obecních aktivit bychom hradní místnost chtěli vyzkoušet už v létě při tradičním vítání občánků. Působí to tady skutečně slavnostně a myslím, že rodiny by z toho mohly mít krásný zážitek,“ představila další plány starostka Rabštejnské Lhoty Michaela Charvátová.

Při opravě zříceniny významně dotacemi pomáhá i Pardubický kraj.

Patřil i Emě Destinnové. Malebný jihočeský zámek hledá nového majitele

„Kraj přispěl ve čtyřech letech po sobě dotacemi na konzervaci havarijního stavu hradu celkovou částkou 360 tisíc korun a v minulém roce to byla dotace 150 tisíc na reinstalaci dveří a oken. U tohoto spolku je mimořádná jejich dobrovolnická činnost, takže dotace v podstatě využívají jen na nákup materiálu. Jen za loňský rok tu odpracovali na 1400 brigádnických hodin. Co se týká kamenů z rozvalených hradních zdí, tak ty vykřesávají ze země, kam v průběhu staletí napadaly, a dopravují je zpátky do původního umístění,“ uvedl po návštěvě Rabštejnku náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek, který se seznámil s hotovými etapami prací i s dalšími plány spolku.