Navržená úprava je kritizována ze dvou odlišných stanovisek. Část kritiků, hlavně z řad zástupců obcí a kraje, tvrdí, že nově navrhované území příliš rozšiřuje bezzásahové plochy. Někteří vědci naopak uvádějí, že zóny by měly zajišťovat minimálně 50 procent rozlohy parku pouze pro přírodní procesy.

Radu NP Šumava tvoří zástupci obcí, Jihočeského a Plzeňského kraje, vědci a představitelé dalších institucí, jako je třeba regionální hospodářská komora. Dnes schválený dokument zamíří na ministerstvo životního prostředí, kde vznikne příslušná vyhláška. Podle náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského není důvod, proč by nová zonace nebyla schválena. "Ten návrh je z mého pohledu neproblémový. To dokazuje ta jasná dohoda. Samozřejmě bereme vážně a s respektem i následující meziresortní řízení, kde budeme standardně vypořádávat připomínky," řekl dnes novinářům.

Nová zóna - přírodě blízká

Kromě zóny přírodní vznikne v šumavském parku zóna přírodě blízká, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nachází se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

"Musím ale říct, že paradoxně se zase nic moc nezmění. My jsme zakonzervovali ten stav, který zde máme. Říkal jsem si, že návrh zonace je takový kompromis, že by to nemělo vyvolat vášně, ale přesto je vyvolal," řekl ředitel šumavského národního praku Pavel Hubený.

Proti návrhu například dlouhodobě vystupoval Jihočeský kraj. Jeho zastupitel Jan Zahradník také na dnešním zasedání rady parku zonaci nepodpořil. "Nám vadí, že chybí napsaný dokument o zásadách péče, kde by bylo jasně definováno, co se smí a nesmí na daném území dělat. Bez zásad péče si správa šumavského parku v podstatě s velkou mírou volnosti může dělat, co se jí zamane," řekl Zahradník.

Vědci žádají větší ochranu šumavského Zhůří a slatí u Horské Kvildy

Nové rozdělení šumavského národního parku do zón, které dnes schválila jeho rada, má podle zástupců vědců některé nedostatky. Jde například o režim ochrany v oblastech Zhůří nebo slatí u Horské Kvildy na Klatovsku. Podle vědců může nová zonace v těchto lokalitách zásadně poškodit unikátní přírodu. ČTK to řekl zástupce vědců Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

"Podle návrhu zonace jsou slatě (u Horské Kvildy) částečně v přírodní zóně, ale prostor mezi nimi nikoliv. Tam je možné kácet - a to dokonce komerčně. Vědci však navrhují propojit navrhované fragmenty přírodní zóny do kompaktního celku, který umožní fungování místních společenstev, a tedy přežití zdejších druhů organismů. Je totiž odůvodněný a minulou zkušeností podložený předpoklad, že pokud se tak nestane, majitel vykácí nechráněné části na úkor místních ekosystémů," uvedl Kindlmann.

Podle vědců nové zóny patřičně nezohledňují také význam komplexu luk na Zhůří, kde se vyskytuje několik druhů unikátních orchidejí, brouků a dalších organismů. "Byl zařazen do čtvrté nijak nechráněné kulturní zóny. Podnikatel zde chce vystavět farmu. Pokud se tak stane, pak následkem lidských aktivit spojených s farmou zmizí všechny křehké vzácné druhy a biotopy v celém okolí farmy. A poté budou s největší pravděpodobností následovat další stavby," uvedl Kindlmann.

Dodal, že návrh zón může ještě upravit ministerstvo životního prostředí. "Zasloužilo by se tak o ochranu vzácných šumavských ekosystémů," řekl.