Horolezec Radek Jaroš, který je jako jeden z mála držitelem Koruny Himálaje, má teď malé pracovní prázdniny. Jeho velkým snem je získat i Korunu světa, a tento sen se mu pomalu, ale jistě plní. Na vrcholky hor se ovšem nedá chodit den co den, někdy je nutné udělat si i malou přestávku.

„Lidé si myslí, že pořád jen cestuji, což je částečně pravda. Nicméně vždycky tvrdím, že se mnou je to jako s ledovcem, jehož devět desetin je pod vodou – to je ta práce, kterou musím udělat, abych cestovat mohl. Teď mám za sebou pět dní v Holandsku – plavili jsme se na lodi po holandských kanálech, a bylo to krásné, i když tam žádný kopec není. A teď musím taky něco udělat doma na zahradě, žádného zahradníka jsem nesehnal,“ rozesmál se Radek Jaroš.