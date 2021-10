„Bylo to už neúnosné. Někteří lidé skladují materiál před svými domy i pět let. Přitom na obecním pozemku,“ zlobil se starosta.

Rozhodl se pro radikální krok. Všechny obyvatele vyzval ve veřejném prohlášení. Pokud si neodklidí nepořádek do konce září, začne po nich úřad vymáhat platbu za zábor obecního pozemku. Přesně podle vyhlášky. Ta stanovuje poplatek deset korun za den a metr čtvereční.

„Reakce lidí byla obrovská, překvapila mě. Většinou všichni, kterých se to týkalo přišli na úřad. Bylo vidět, že mají zájem dát vše do pořádku. Vesměs jsme se dohodli na dvouměsíční lhůtě. Pokud slib nesplní, budeme jim to připomínat,“ chce být důsledný starosta Gajdošík.

Na úřad spěchala i Ivana Nepovímová. „Stavíme dům a na obecním pozemku před ním máme složený stavební materiál. Zvažovali jsme, kam ho dáme. Na obci mě ale uklidnili, že po dobou stavebního povolení ho tam mít můžeme,“ oddechla si žena.

S problémem se potýká řada obcí

S rázným opatřením radnice ale souhlasí. „Je smutné dívat se na nepořádek, který se před některými domy hromadí celé roky. Otázkou je, jestli se nařízení lidé chytí. Podle mě o něm někteří ani neví,“ domýšlela žena.

S problémem se potýká řada obcí na jižní Moravě. V závažných případech ho ale řeší spíše konkrétní domluvou. Někdy s lepším, jindy horším výsledkem.

Opačný přístup k úklidu mají obyvatelé Jevišovic na Znojemsku. Podle tamního starosty Pavla Málka je čistota před domem pro většinu z nich osobní vizitkou. „Řešíme snad jen parkování před domy, ale to je všude složitější problém. Naši občané ale vzorně uklízí. Když jim složí před domem dřevo nebo jiný materiál, za jeden až dva dny ho mají uklizený,“ chválil Jevišovické obyvatele Pavel Málek.