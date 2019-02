Studie dopravní fakulty pražského ČVUT je z listopadu 2018, objednatelem byl magistrát, ovšem ještě pod vedením hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice, kde měl na starosti dopravu současný sociálnědemokratický poslanec Petr Dolínek.

Jeho nástupce Adam Scheinherr (Praha sobě) je k této dopravní stavbě poněkud zdrženlivější. Radlická radiála se navíc nachází ve fázi, kdy je podaná žádost o územní rozhodnutí. Ovšem radnice Prahy 5 obdržela obrovské množství připomínek a nový starosta Daniel Mazur (Piráti) slíbil podněty občanů zohlednit. Hotový je alespoň geologický průzkum.

Experti z ČVUT navíc tvrdí, že Barrandovský most je už nyní přetížen a přivedení dalších aut bez dalších opatření zhorší kolony v Dobříšské ulici ve směru na Barrandovský most i na samotné nové radiále.

Návrh vychází z dopravy v 90. letech

„Nemá smysl, aby město utratilo 14 miliard korun za stavbu v podobě, která může způsobit kolaps dopravy na vnitřním okruhu Prahy. Považujeme proto za nezbytné, aby se projekt radiály přepracoval,“ uvedl podle serveru iRozhlas.cz Milan Kostohryz z Iniciativy za zlepšení Radlické radiály. Kostohryz dodal, že nynější návrh vychází ze stavu dopravy v 90. letech, který se ovšem výrazně změnil.

„Stávající komunikační síť v řešené oblasti přestává vyhovovat dopravní poptávce již dnes. S ohledem na územní rozvoj lze očekávat další nárůst i bez realizace Radlické radiály,“ píše se v závěru dopravně inženýrské studie.

Postavte nový most, radí ČVUT

Lidé z ČVUT předpokládají, že zahlcení Barrandovského mostu a okolí, kde ústí tunel Mrázovka navazující na komplex Blanka, by mohlo způsobit pravidelné uzavírání tunelů, které mají být součástí Radlické radiály. Řidiči by tak znovu jezdili přes obytnou zástavbu, odkud by je správně nová silnice měla odklonit.

Studie navrhuje řešení v podobě zvýšení prostupnosti Barrandovského mostu novými rampami a upravením napojení Radlické radiály: „Ve středně dobém horizontu je také nezbytné analyzovat a prověřit možnost výstavby nového mostu mezi Barrandovským mostem a D0 tak, aby došlo ke snížení dopravní poptávky jízd přes Barrandovský most.“

Situaci by pomohlo rovněž dobudování úseku 511 Pražského okruhu. Magistrátní koalice má právě oba silniční okruhy mezi prioritami, financování vnitřního požaduje primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po Andreji Babišovi (ANO) kvůli premiérovým plánům vybudovat na městských pozemcích v Letňanech vládní čtvrť.