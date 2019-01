Kladenská koalice vyjádřila na pondělním zasedání Zastupitelstva města Kladna radnímu Lukáši Hanesovi (ODS) podporu. Díky tomu zůstává i nadále zastupitelem a radním pro rozvoj města i přesto, že v den svých šestatřicátých narozenin měl 9. prosince autonehodu, test na drogy pozitivní a přišel o řidičák. Radního to nevyvedlo z míry. Naopak sám podal trestní oznámení na konkrétní osoby pro lži a pomluvy a také podnět na krajské zastupitelství na prošetření svého případu.

Opozice vedená bývalým primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno), stejně jako část veřejnosti, se nechtějí s touto skutečností smířit. Je pro ně nepřijatelné, aby člověk, který řídil auto pod vlivem drog, odmítl odběr krve a vyhnul se tím trestnímu stíhání, nadále setrvával ve vedení města.

Lukáš Hanes, který navíc nepřišel v pondělí na zastupitelstvo s rezignací, což od něj mnozí očekávali, zarytě tvrdí, že se stal obětí spiknutí a s tímto tvrzením vystoupil i na mikrofon.

„Za posledního půl roku jsem byl dehonestován v míře, která mi nepřijde normální. Kromě dalšího jsem byl nazýván drogovým dealerem, narkomanem v sedmém stádiu, ukazovalo se na mne i ve chvíli, kdy někdo házel městská elektrokola do rybníka. Situace se po volbách ještě vyostřila. Informace o tom, že mě má někdo odstranit, jsem dostal několik dní před nehodou. Kromě mě to vědělo pár dalších zastupitelů i jiných lidí,“ tvrdí radní Lukáš Hanes. Podle svých slov má i podklady k tomu, že si bývalé vedení města zaplatilo nemalé částky za sledování jeho osoby. „Vám to přijde normální? Nechci, aby Kladno mělo pověst jako Chicago v době, kdy ho ovládala mafie!“ zdůraznil Hanes.

Přestože vzápětí po nehodě se radní odmítl podrobit krevním testům a nestalo se tak ani ve dnech, kdy se případem začala v prosinci zabývat média, na pondělní zasedání (tedy měsíc a půl od nehody) donesl kompletní výsledky svých laboratorních testů. Což mnohým v sále přišlo úsměvné.

„Testy vyšly negativní a odkazují na to, co říkám od počátku, že žádné drogy neužívám!“ prohlásil Hanes a dodal: „Protože nehodu provázely opravdu zvláštní okolnosti, podal jsem podnět k prošetření na krajské státní zastupitelství. Ohledně lží a pomluv jsem podal i trestní oznámení na konkrétní osoby,“ zdůraznil. „Nehodlám utíkat, nic špatného jsem neudělal. Pokud tomuto jednání a způsobu politického boje, který v Kladně existuje, neučiníme přítrž, bude vše pokračovat dál,“ uzavřel svoje pondělní vystoupení radní.

Přestože primátor Dan Jiránek v diskuzi připustil myšlenku, že na ulici prováděné testy jsou pouze indikativní a pro zjištění celé skutečnosti je nezbytný odběr krve, který však u Hanese proveden nebyl, opoziční zastupitel a lékař Petr Ullrych (Volba pro Kladno) je jiného názoru a odkázal zejména na podstatu problému.

„Testy jsou zcela průkazné, používají se i ve zdravotnických zařízeních a jsou jednoznačné. Přesto každé laboratorní vyšetření může podlehnout chybě i při odběrech krve. Podstata věci je v tom, že pokud se mi taková věc stane a mám čisté svědomí, sám budu chtít podstoupit odběr krve, aby se prokázalo, že je všechno v pořádku. Jako čestný chlap se sportovním duchem by měl jít představitel města příkladem. Co si kladenské děti pomyslí? Jak je máme přinutit, aby se chovaly čestně a spravedlivě?“ zdůraznil Ullrych.

Hanesův přestupek pro vyloučení z podjatosti doputoval od prosince z Kladna na stůl slánských úředníků. Zatím ale verdikt nepadl. „Dosud probíhá sběr důkazů a až poté bude zahájeno správní řízení. V tuto chvíli se nemůžeme ke kauze více vyjadřovat,“ sdělila v úterý dopoledne mluvčí slánské radnice Markéta Růtová. Konečné slovo tak budou mít úředníci, nikoli soud.