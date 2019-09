Záhony a květináče plné nedopalků, nebo obří potkani číhající v křoví. Takový obrázek prý vídá každý den Stanislava Prokešová i její četní sousedé kolem paneláků v Masarykově ulici, kde bydlí. Když už nepořádek trval nějaký ten pátek, došla si postěžovat na radnici centrálního městského obvodu i na magistrát.

Dostala však pokaždé stejnou odpověď. Úředníci o nepořádku vědí, ale nejsou pracovníci na úklid a veřejně prospěšné práce (VPP). Radnicím nezbývá než se obrátit na magistrát, aby přispěl na mzdy úklidových čet.

„Na pěší zóně od hlavní pošty až k hospodě U Vlastence nikdo neuklízí. Kde to vypadá jakž takž, to si uklízejí samy partaje. Je tam špíny, že by se dala krájet. Ze suchého chroští koukají krysy velké jako kočky. Úřad s tím nic nedělá. Kdo nám pomůže?“ zlobila se Prokešová.

Podle starostky centrálního městského obvodu Hany Štrymplové by se ale mohly ledy okolo „Masaryčky“ pohnout už příští týden. „Budeme si s magistrátem vyjasňovat, kdo vlastně tuto část ulice má na starost, aby ten nepořádek zmizel,“ řekla.

Nedostatkem lidí na úklid v podstatě trpí všechny čtyři obvody. Jednak je to způsobeno dotační politikou úřadu práce, jednak nedostatkem peněz na výplaty uklízečů.

„My jsme už někdy v březnu vyčíslili, kolik by náš úřad stálo zaměstnat kmenové uklízeče. Jenže náš požadavek neprošel hlasováním. Kdyby se to podařilo od příštího roku, opravdu by nám pomohlo zaměstnat deset, dvanáct uklízečů,“ podotkla starostka Štrymplová s tím, že její obvod je velmi rozlehlý.

Dotace má motivovat

Úřad práce (ÚP) nechce osvědčené pracovníky na VPP dotovat. Ředitel krajské pobočky ÚP Radim Gabriel prý chápe, že městské úřady by raději získaly dotaci na někoho, koho si zacvičily a mají s ním mnohaleté dobré zkušenosti. „To ale nelze. Dotace má nezaměstnané aktivizovat, tak je to v zákoně. Chceme, aby tito lidé aktivně hledali práci,“ vysvětlil.

Přibližně desítku stálých pracovníků na úklid by uvítal i městský obvod Střekov. „Upřímně řečeno mně systém dotovaných VPP přijde jako plýtvání penězi. Ti prostě pořádně nepracují a pracovat bez pořádného dozoru nebudou. Lepší by pro nás bylo, kdyby Ústí uvolnilo peníze k navýšení kmenového stavu zaměstnanců úřadů,“ poznamenal střekovský starosta Petr Vinš.

Peníze město přidá

Nakonec městu nezbylo, než obvodům na mzdy osvědčených pracovníků přispět a začalo Neštěmicemi. „Ústečtí radní rozhodli o poskytnutí dotace 415,6 tisíce korun. Peníze pokryjí zvýšené náklady na mzdy pracovníků na úklid v měsících říjen až prosinec 2019,“ informovala mluvčí města Romana Macová.

Dotace pokryje mzdy sedmi uklízečů. Starostka Neštěmic Yveta Tomková poznamenala, že by byli radši, kdyby dostali peníze na celý rok. „Vždyť uklízíme v jednom kuse a nestačí to. Ale když nám město přispěje i příští rok, bude to v pořádku,“ řekla Tomková.

Dotaci by ale mohly mít od příštího roku všechny čtyři obvody. „Dotaci jsme Neštěmicím zkrátili do konce roku, protože to chceme projednat se všemi obvody a v případě zájmu navýšit mzdy pracovníků na úklid i na příští rok,“ dodala náměstkyně primátora Věra Nechybová.