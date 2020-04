Zhruba 13 tisíc roušek našlo v uplynulém týdnu své místo ve schránkách obyvatel České Lípy a jejích přidružených obcí, jejichž věk přesáhl 65 let. Rozvoz roušek pro zhruba 6500 seniorů začal na konci března, pod palcem ho měli místní dobrovolní hasiči. Starým lidem vkládali do schránek balíčky se dvěma rouškami a návodem na jejich použití. Další roušky poskytne radnice občanům ve středu.

„Roušky nechalo ušít město, balíčky s nimi připravily pracovnice městského úřadu,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Jelikož má Česká Lípa k dispozici další roušky, chce je začít v průběhu tohoto týdne rozdávat i ostatním občanům.

„Už nemám potřebnou sílu na šití, proto jsem ráda, že na nás nezapomněli a ve schránce jsme našli v sáčku dvě ušité roušky a vysvětlení od města. Sice vůbec nevycházím z domu, ale mohou se hodit,“ potvrdila 85letá Blanka Bašusová ze čtvrti Holý vrch v České Lípě.



Celkem by Česká Lípa měla mít k dispozici zhruba 20 tisíc kusů roušek od místních firem, ale i od dobrovolníků, kteří je ani dnes nepřestávají šít. „Po týdnu bychom měli mít naprostou většinu seniorů zavezenou. V tomto týdnu bude ještě probíhat druhý, doplňující rozvoz, který zajistí náš odbor sociálních věcí,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. Podle ní se k některým důchodcům nepodařilo zásilku doručit, protože neměli řádně označenou schránku. „Nebo se hasiči nedostali ke schránkám v panelových domech. Snažíme se o to, aby roušky obdrželi všichni naši senioři a aby si pro ně nemuseli nikam chodit,“ dodala.

Další roušky by měly být ostatním občanům České Lípy k dispozici ve středu 8. dubna. Balíčky budou připravené v prostoru vchodu do budovy městského úřadu na nám. T. G. Masaryka č. 2, a to od 13.00 do 16.00 hodin, tedy v době úředních hodin. „Balíčky budou opět obsahovat dvě roušky a návod k použití. Rozdávání chceme směřovat na úřední hodiny, protože v tu dobu je na úřadě i strážník, který na celou akci může dohlédnout,“ zmínila Jitka Volfová. Kromě toho radnice objednala pět tisíc kusů 0,25 litrových lahviček, do kterých chce stáčet dezinfekci a tu pak také dát k dispozici občanům.

Podobně se starají i další města na Českolipsku. Nový Bor od pondělí dodává všem seniorům ve městě nad 70 let látkové roušky. Do poštovních schránek je rozváží dobrovolníci a zaměstnanci městského úřadu. Seniorů ve zmíněné věkové kategorii je ve městě na 2 500. Prostřednictvím dobrovolníků už město v uplynulých dvou týdnech rozdalo zhruba 1100 látkových roušek. Těmi od doby platnosti mimořádných opatření v řádech tisíců kusů zásobilo například sociální služby a jejich klienty, místní lékařské ordinace a polikliniku, drobné podnikatele i některé podniky.

V Doksech už distribuce roušek mezi seniory skončila, postarali se o ni strážníci a skauti. Na holičkách ale radnice nikoho z penzistů nenechá. „Hlídka má u sebe roušky, které rozdává potřebným dle uvážení. Dále se provádí distribuce dezinfekcí do obchodů či úřadu,“ uvedl dokský strážník Josef Oplt.